Alerta amarilla y naranja por tormentas y viento Zonda: qué provincias están afectadas este viernes 26 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió su informe del clima, donde varios puntos de la Argentina sufrirán lluvias y ráfagas intensas.

Alertas por viento y tormentas. Foto: NA Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió a través de sus canales oficiales de comunicación una serie de alertas amarillas y naranjas por tormentas, lluvias y vientos en varias provincias para este viernes 26 de septiembre.

La información publicada por el SMN apunta a que las precipitaciones comenzarán por la noche. La buena noticia para las zonas afectadas es que no se extenderán al sábado 27, más allá de que también se esperan lluvias.

Lluvias y tormenta. Foto: NA (Daniel Vides)

Alerta amarilla por tormentas

Las provincias afectadas son Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Rioja, donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas de hasta 90 km/h.

Se prevén además una precipitación acumulada de entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta amarilla por lluvias

Las provincias afectadas son Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Chubut. Según el SMN, el área será afectada por lluvias de variada intensidad. En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm, pudiendo en ambos casos ser superados de forma puntual.

Además, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

Alerta amarilla y naranja por vientos

Las provincias donde rige alerta naranja son Córdoba, San Luis, San Juan y La Rioja. El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar puntualmente los 100 km/h.

Viento Zonda en Mendoza.

Por otro lado, en San Luis, el este de Mendoza, el este de San Juan, el este de La Rioja, el noroeste de Córdoba y el este de Catamarca rige la alerta amarilla, con vientos intensos del norte o noreste, cuyas velocidades serán de entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Alerta amarilla y naranja por viento Zonda

Las provincias afectadas con alerta naranja son La Rioja, Catamarca y San Juan. El área será afectada por viento Zonda intenso con velocidades entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Por su parte, en Mendoza, San Juan, Catamarca y Tucumán rige alerta amarilla. El área podría ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Se destaca que sobre las regiones de la provincia de Mendoza donde se prevé la ocurrencia de zonda y durante el período de la tarde, el mismo cese rápidamente, dando lugar a la probabilidad de tormentas, algunas fuertes.