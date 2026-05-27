Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la advertencia por niebla para este miércoles 27 de mayo que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires y otras regiones del centro del país. El fenómeno podría provocar una importante reducción de visibilidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en rutas, autopistas y accesos urbanos.

Según el mapa oficial difundido por el SMN, la advertencia alcanza a gran parte del territorio bonaerense, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), La Plata y varias ciudades del interior provincial. También se ven afectadas zonas de Santa Fe y Entre Ríos.

Alerta violeta por niebla en AMBA. Foto: SMN

Las recomendaciones del SMN ante la presencia de niebla

La presencia de bancos de niebla densos podría complicar la circulación vehicular y generar demoras en rutas y caminos. Además, no se descartan inconvenientes en vuelos y servicios de transporte debido a las condiciones de baja visibilidad.

Desde el SMN recomendaron extremar las precauciones al conducir:

Circular a baja velocidad.

Mantener mayor distancia entre vehículos.

Utilizar luces bajas y antiniebla.

Evitar sobrepasos.

Detenerse en un lugar seguro si la visibilidad es muy reducida.

Las localidades de la provincia de Buenos Aires que aparecen bajo advertencia por niebla en el mapa del Servicio Meteorológico Nacional abarcan gran parte del territorio bonaerense, incluyendo zonas del AMBA y el interior.

Niebla en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Entre las principales localidades y ciudades alcanzadas se encuentran:

Buenos Aires

La Plata

Bahía Blanca

Mar del Plata

Tandil

Olavarría

Azul

Junín

Pergamino

San Nicolás de los Arroyos

Mercedes

Luján

Chivilcoy

9 de Julio

Pehuajó

Tres Arroyos

Necochea

Dolores

Chascomús

El área afectada comprende principalmente el centro, norte y este bonaerense, con reducción de visibilidad por bancos de niebla durante la mañana del miércoles 27.

Qué significa una alerta violeta y por qué la niebla puede ser tan peligrosa

La alerta violeta se utiliza para advertir sobre fenómenos que pueden generar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social. En el caso de la niebla, el riesgo principal no está en la lluvia ni en el frío extremo, sino en la reducción significativa de la visibilidad, que puede alterar el tránsito y las operaciones de transporte en general.

La niebla puede ser especialmente peligrosa porque no siempre tiene una densidad uniforme: puede intensificarse en pocos kilómetros y cambiar bruscamente las condiciones de manejo. Cuando la visibilidad cae a valores muy bajos —incluso por debajo de los 100 metros en algunos sectores reportados del conurbano—, los conductores tienen menos margen para reaccionar ante frenadas, obstáculos o maniobras inesperadas, lo que eleva el riesgo de accidentes viales.