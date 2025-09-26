Atención jubilados: paso a paso, cómo sacar turno con el médico de cabecera a través de la aplicación Mi PAMI

Mediante la app, los afiliados pueden realizar gran cantidad de trámites y consultar por información personal. Los detalles en la nota.

PAMI. Foto: NA.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social para adultos mayores que cuenta con más de 5 millones de afiliados, tiene su plataforma digital con el objetivo de que se puedan realizar diversas gestiones, desde turnos con el médico de cabecera hasta recetas desde el celular.

Con el objetivo de agilizar los trámites, PAMI creó su app llamada “Mi PAMI” para felicitarle a los afiliados hacer trámites de manera virtual sin necesidad de acercarse hasta una oficina de atención al público.

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

¿Cómo funciona “Mi PAMI”?

“Mi PAMI” es la aplicación oficial creada para que los afiliados puedan acceder de forma digital, simple y segura a los servicios que ofrece la entidad.

Es completamente gratuita y está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android, a través de Google Play y App Store.

Desde la app, es posible consultar la historia clínica, pedir turnos médicos, acceder a resultados de estudios, validar recetas y recibir recordatorios sobre fechas importantes, como controles de salud o renovación de credenciales.

Además, incluye un acceso directo a la red de farmacias adheridas, lo que permite ubicar la más cercana y contactarse rápidamente.

“Mi PAMI” también ofrece información actualizada sobre programas en vigencia, campañas de vacunación y servicios especiales, convirtiéndose en un canal completo de comunicación con el organismo.

Aplicación "Mi PAMI". Foto: PAMI.

El detalle de los trámites que el afiliado puede realizar a través de “Mi PAMI” es el siguiente:

Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas

Ver su credencial digital y la de su grupo familiar

Acceder a su cartilla médica personalizada

Pedir turnos para atención en agencia

Gestionar trámites web

Chequear sus datos personales y los de su médico de cabecera

Hablar con PAMI Escucha y teléfonos de emergencias

Chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp las 24 hs.

Cómo acceder a “Mi PAMI” desde la web y aplicación y sacar turno