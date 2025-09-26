Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 26 de septiembre de 2025

Clima hoy

Hoy, Buenos Aires nos recibe con un cálido amanecer. La clima matutino será ideal para quienes disfrutan de mañanas moderadas; las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C. El cielo estará parcialmente nuboso, creando un ambiente agradable para actividades al aire libre. A lo largo del día, la brisa suave correrá a unos 21 km/h, permitiendo que la humedad se mantenga alrededor del 55%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Continuando hacia la tarde y noche, se mantiene la tendencia del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en 15.7°C, aunque la sensación térmica podría resaltar debido a la humedad. Es importante tener en cuenta que, al caer la noche, la presencia de nubes podría mantener un ambiente fresco. Sin embargo, el viento se presentará de manera constante a una velocidad de 21 km/h, lo que asegurará una ventilación natural.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Para aquellos que planean salir, se recomienda vestirse en capas para ajustarse al cambio de temperatura durante el día. No olviden las gafas de sol para protegerse de los momentos de brillantez, y una chaqueta ligera será útil al caer la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 26 de septiembre de 2025

El sol hará su dramática entrada a las 08:05 AM y se despedirá a las 06:52 PM, asegurando un día lo suficientemente largo para disfrutar tanto de luz como de sombra.