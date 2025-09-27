Le dicen “El jardín de la Ciudad” e impacta por su polo gastronómico: el barrio de CABA elegido entre “los más cool” del mundo

La prestigiosa revista Time Out la posicionó junto a icónicos lugares como MiZa, Abu Dhabi, Borgerhout, Amberes, Barra Funda, São Paulo, Camberwell, Londres, Avondale, Chicago, Labone, Accra, entre otros. La historia de esta perla porteña.

Le dicen "El jardín de la Ciudad" e impacta por su polo gastronómico Foto: Instagram @martin_recorre

Orgullo porteño. Uno de los 48 barrios de la Ciudad de Buenos Aires fue seleccionado por la revista Time Out como uno de los “más cool del mundo en 2025”.

En el puesto N°37 se ubicó el barrio de Villa Devoto, un sitio que se destaca por sus calles tranquilas y arboladas, casas elegantes y un ambiente encantador. Según la revista, la mejor época para visitar el barrio es en octubre y noviembre, destacando el Paseo de las Artes Latinoamericanas, que exhibe 17 macizos de flores en homenaje a artistas y escritores latinoamericanos, incluidos Diego Rivera y Pablo Neruda.

Devoto, entre los barrios "más cool" del mundo Foto: Instagram @martin_recorre

Además, Villa Devoto tiene una rica tradición futbolística, ya que fue donde se destacó Diego Maradona durante muchos años. Por último, Time Out resaltó: “Nuevos restaurantes vanguardistas, como 4TA PARED, se han unido a los bares y restaurantes históricos, convirtiendo a este barrio tradicional en un punto de encuentro culinario”.

Conocido como “el jardín de la Ciudad”. Está comprendido por la Avenida General Paz, calle Campana, calle Gutenberg, avenida San Martín, Av. Francisco Beiró, Calle Joaquín V. González, calle Baigorria y la avenida Lope de Vega. Limita con los barrios de Villa Pueyrredón al norte, Agronomía y Villa del Parque al este, Monte Castro y Villa Real al sur, y con los partidos de Tres de Febrero y General San Martín al oeste.

Devoto se consolida como uno de los barrios con mejor polo gastronómico de CABA Foto: Instagram @martin_recorre

Un poco de historia

El barrio en cuestión recibe su nombre en homenaje al italiano Antonio Devoto, primer dueño de las tierras. A partir de 1865, la zona comenzó a tomar forma y estos lotes fueron incorporadas al vecino barrio de San Martín.

Dos décadas después y como resultado de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, pasaron a ser parte de la capital. Para noviembre de 1888, se inauguró la estación de ferrocarril y en febrero de 1889, el Banco Inmobiliario formalizó la adquisición de aquellas tierras que habían sido abandonadas por la familia Altube.

Villa Devoto, el "Jardín de la Ciudad". Foto: Instagram @devoto.ph

A principios de abril de 1889, se presentó un proyecto en la Municipalidad que requería la formación de un nuevo pueblo con “calles que se le daban nombres de ciudades americanas cuando corrían de norte a sur y europeas de oeste a este”. Fue así que un 13 de abril se aprobó la propuesta, lo cual dio comienzo a la venta de lotes, el trazado de calles y el sembrado de árboles. En 1896 se definió que el barrio lleve el nombre de Antonio Devoto quien años antes había adquirido gran parte de las tierras.

¿Qué ofrece Villa Devoto?

En términos deportivos se encuentra la esquina donde vivió Diego Maradona en los años 90 con su familia. La mítica Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Otro domicilio famoso es Benito Juárez 3227, la segunda casa de Miriam Alejandra Bianchi, conocida popularmente como Gilda, la reconocida cantante y compositora de la cumbia tropical.

Villa Devoto, el "Jardín de la Ciudad". Foto: Instagram @devoto.ph

En sus casi 7 kilómetros de superficie abundan flores, arbustos, césped y árboles ideales para familias y vecinos que buscan tranquilidad y desconectarse para hacer ejercicio.

Sobresale el templo católico Basílica San Antonio de Padua, erigida sobre tierras que Devoto habría comprado en 1889. En 1913 comenzó la construcción y concluyó en 1928.

El orgullo de Devoto

Si le preguntás a un vecino de Villa Devoto cuál es uno de los mayores emblemas del barrio y por el cual sienten orgullo, mucho contestarán Casa Beiró. Se trata de una histórica casa, hoy abandonada, que perteneció a Francisco Beiró ubicado en Cantilo y Marcos Paz.

La casona fue construida en la década de 1920 y catalogada con protección estructural en 2008, pero el deterioro y el abandono la dejaron al borde del colapso.

Actualmente así luce Casa Beiró. Foto: @bsasperdida

Los proyectos de ley que buscaban expropiarla para convertirla en un espacio cultural y en el Museo y Centro Cultural de la Democracia se fueron desestimando en la Legislatura, la última vez en 2022.

La casona está en el corazón del barrio porteño de Villa Devoto y fue la vivienda del histórico dirigente radical Francisco Beiró, vicepresidente electo junto a Hipólito Yrigoyen en 1928. Hoy solo queda la casa principal y su jardín delantero, ya que, gran parte de la quinta original fue loteada y las antiguas caballerizas demolidas.

Propuesta gastronómica

Uno de los focos importantes es la diagonal Fernández de Enciso, solo peatonal. Un local de Rapanui, en una hermosa casona estilo marplatense y Betular Pâtisserie, del chef y pastelero Damián Betular se posicionan como lo más elegido entre los fanáticos del dulce.

Café de García, fundado en 1927, es un lugar obligado para quienes gusten de una picada. También resalta Casa Lucca, famoso por ser la “cocina de inmigrantes” sirviendo platos españoles e italianos, y por último no podemos dejar de mencionar al Bar Alemán, el bodegón más famoso y con historia del pintoresco barrio.