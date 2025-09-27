Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 27 de septiembre de 2025

sábado, 27 de septiembre de 2025, 06:01

Este sábado en Catamarca, el clima durante la mañana se presentará con condición de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán mínimas de 6.4°C, condicionando una mañana fresca. Los vientos soplarán a una velocidad media de 33 km/h, lo cual incrementará la sensación de frescor en el ambiente. Se anuncia una humedad considerable, rondando el 64%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, las temperaturas variarán llegando a máximas que rondarán 23.7°C, ofreciendo un día más cálido para esta región. Se mantiene el pronóstico de cielo parcialmente nuboso y un descenso del viento, limitado a 12 km/h en ráfagas. La humedad en estas horas podría alcanzar hasta un 37%. Aunque no se pronostican lluvias, el clima mantiene un entorno variable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 27 de septiembre de 2025

Para quienes deseen realizar observaciones astronómicas, el sol en Catamarca saldrá a las 08:12 y se ocultará a las 18:33. Estos tiempos son excelentes para capturar la belleza del amanecer y atardecer en este sitio montañoso.