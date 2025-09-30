Aumenta el colectivo y el subte en octubre 2025: los nuevos precios del boleto mínimo del transporte público
Tras conocerse que la inflación de agosto fue del 1,9%, se definió un nuevo ajuste tarifario para el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el esquema de actualización automática que rige para los colectivos del AMBA y el subte porteño, el incremento de octubre será del 3,9%, ya que a la inflación mensual se le suman dos puntos porcentuales adicionales, tal como establece la normativa vigente.
Nuevas tarifas desde octubre en el transporte público
A partir del próximo mes, los boletos mínimos quedarán establecidos de la siguiente manera:
- Colectivos de CABA: $546,51 con SUBE registrada.
- Colectivos de AMBA: $550,09 con SUBE registrada.
- Subte: $1.112,77 con SUBE registrada.
- Premetro: $389,46 con SUBE registrada / $619,26 sin registrar.
Subte: cuánto costará en octubre 2025, según la cantidad de viajes
El subte porteño, operado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), también se ajustará un 3,9%. Las tarifas varían de acuerdo al número de viajes mensuales y al estado de registro de la tarjeta SUBE:
- Hasta 20 viajes mensuales: $1.112,77 con SUBE registrada; $1.769,22 con SUBE no registrada.
- De 21 a 30 viajes: $890,21 con SUBE registrada; $1.415,37 con SUBE no registrada.
- De 31 a 40 viajes: $778,94 con SUBE registrada; $1.238,54 con SUBE no registrada.
- Más de 41 viajes: $667,66 con SUBE registrada; $1.061,58 con SUBE no registrada.
Este esquema busca incentivar el registro de la SUBE, ya que permite acceder a tarifas considerablemente más bajas. En lo que va del 2025, el transporte porteño acumula un aumento superior al 45%.