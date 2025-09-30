Aumenta el colectivo y el subte en octubre 2025: los nuevos precios del boleto mínimo del transporte público

De acuerdo al esquema de actualización propuesto por el Gobierno nacional, el transporte público en el AMBA sube de precio. El detalle de las tarifas actualizadas.

Sube el boleto del colectivo y del subte en octubre 2025. Foto: NA/Damian Dopacio.

Tras conocerse que la inflación de agosto fue del 1,9%, se definió un nuevo ajuste tarifario para el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el esquema de actualización automática que rige para los colectivos del AMBA y el subte porteño, el incremento de octubre será del 3,9%, ya que a la inflación mensual se le suman dos puntos porcentuales adicionales, tal como establece la normativa vigente.

Nuevas tarifas desde octubre en el transporte público

A partir del próximo mes, los boletos mínimos quedarán establecidos de la siguiente manera:

Colectivos de CABA: $546,51 con SUBE registrada .

Colectivos de AMBA: $550,09 con SUBE registrada.

Subte: $1.112,77 con SUBE registrada.

Premetro: $389,46 con SUBE registrada / $619,26 sin registrar.

Aumento en los boletos de colectivos, a partir de octubre. Foto: NA/Juan Vargas.

Subte: cuánto costará en octubre 2025, según la cantidad de viajes

El subte porteño, operado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), también se ajustará un 3,9%. Las tarifas varían de acuerdo al número de viajes mensuales y al estado de registro de la tarjeta SUBE:

Hasta 20 viajes mensuales: $1.112,77 con SUBE registrada; $1.769,22 con SUBE no registrada.

De 21 a 30 viajes: $890,21 con SUBE registrada; $1.415,37 con SUBE no registrada.

De 31 a 40 viajes: $778,94 con SUBE registrada; $1.238,54 con SUBE no registrada.

Más de 41 viajes: $667,66 con SUBE registrada; $1.061,58 con SUBE no registrada.

Sube el subte en octubre. Foto: NA (Damián Dopacio)

Este esquema busca incentivar el registro de la SUBE, ya que permite acceder a tarifas considerablemente más bajas. En lo que va del 2025, el transporte porteño acumula un aumento superior al 45%.