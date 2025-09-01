Aumenta el transporte público: cuánto costará el subte y el colectivo en septiembre

Los incrementos vienen de la mano de la variación del Índice de Precios al Consumidor de julio y responden a los incrementos ya planificados.

Aumento en los boletos de colectivos a partir de este lunes. Foto: NA/Juan Vargas.

Desde este lunes 1° de septiembre, comenzaron a regir nuevos cuadros tarifarios para el transporte público. Los boletos de colectivos y subtes aumentaron un 3,9%, en línea con el mecanismo de actualización mensual que se aplica según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, más un ajuste adicional del 2%.

Con esta nueva suba, en lo que va del 2025 los aumentos acumulados en los servicios de transporte automotor alcanzan el 42,27% en la provincia de Buenos Aires (PBA) y el 41,43% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En agosto, el incremento fue de 3,8%.

Subte: nuevos precios en septiembre

Según lo informado por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), las nuevas tarifas para viajar en subte entrarán en vigencia “luego del quinto día hábil” tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial porteño. Los valores, que varían según la cantidad de viajes mensuales realizados por los usuarios, quedan establecidos de la siguiente manera:

1 a 20 viajes mensuales : $1071 ($1702,89 con SUBE no registrada)

21 a 30 viajes mensuales : $856,80 ($1362,31 con SUBE no registrada)

31 a 40 viajes mensuales : $749,70 ($1192,02 con SUBE no registrada)

41 o más viajes mensuales : $642,60 ($1021,73 con SUBE no registrada)

Premetro: $374,85 ($596,01 con SUBE no registrada)

Los valores de los pasajes de subte varían según la cantidad de viajes que haga el usuario. Foto: buenosaires.gob.ar

Colectivos: nuevas tarifas en Provincia de Buenos Aires

En el territorio bonaerense, el aumento también alcanza al servicio de colectivos provinciales (líneas numeradas del 200 en adelante). Desde este lunes, las tarifas son las siguientes:

Boleto mínimo (0 a 3 km) : $529,25 (antes $509,39)

De 3 a 6 km : $589,59

De 6 a 12 km : $635

De 12 a 27 km : $680,47

SUBE sin registrar: hasta $1153,72

Tarifas en la Ciudad de Buenos Aires

En la CABA, el incremento del 3,9% se aplica a las 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente dentro de los límites porteños. Los nuevos valores son:

0 a 3 km : $526,13 (antes $506,39)

3 a 6 km : $586,12

6 a 12 km : $631,27

12 a 27 km: $676,47

Las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de Ciudad de Buenos Aires son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Aumento de los colectivos a partir de este lunes. Foto: Unsplash.

Líneas nacionales: sin aumentos

Por su parte, las líneas de colectivos del AMBA que dependen directamente del Gobierno nacional no sufrirán modificaciones tarifarias en septiembre. De esta forma, el ajuste no impactará en todas las líneas por igual.

El nuevo cuadro tarifario refleja el impacto sostenido de la inflación en los costos operativos del transporte, y marca una continuidad en el esquema de actualizaciones mensuales que rige desde principios de año.