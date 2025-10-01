De las pasarelas europeas directo a la Argentina: la falda que conquista la primavera de 2025

El street style se transforma con la llegada de esta prenda clásica que se reversionó por los mejores diseñadores. ¿Cuál es la clave de la moda?

Falda midi cuadrillé Foto: Pinterest

Con cada temporada, llega una prenda estrella y para esta primavera un clásico de las abuelas vuelve desde Europa con una reversión imperdible para ser la que marca tendencia en el street style. Clásica, y versátil, esta pieza llega en clave urbana, y promete acompañar los looks durante la estación.

Desde París a Milán, pasando por Nueva York y Berlín, las faldas a cuadros midi pisan fuerte, ya sea con estampas escocesas o delicados cuadritos, e invaden poco a poco las redes sociales y se convierte en toda una tendencia del 2025.

Falda midi cuadrillé Foto: Pinterest

El detalle que une a todas las versiones 2025 de esta falda es su largo midi, una silueta que roza la pantorrilla y que logra un equilibrio ideal entre elegancia y comodidad. ¿Otra gran ventaja? El largo favorece a todo tipo de cuerpo, es fácil de combinar y fusionar muy bien tanto en días fríos como cálidos, ideal para la época de la primavera, donde se acercan los primeros calores, pero no se puede abandonar del todo la ropa abrigada.

Falda midi cuadrillé Foto: Pinterest

¿Por qué las faldas midi son el último grito de la moda en primavera?

Desde los patios florecidos hasta las calles arboladas de la ciudad, las faldas de cuadros pisan fuerte en el street style y son la prenda favorita de quienes buscan estilo sin esfuerzo. Pero ¿qué las hace tan especiales?

Falda midi cuadrillé Foto: Pinterest

Telas livianas y aireadas: pensadas para moverse con vos, sin sofocar ni apretar.

Estampas suaves o contrastantes: desde pasteles románticos hasta rojos y verdes vibrantes, hay un cuadro para cada estilo.

Versatilidad total: se adapta al calor del mediodía y a las brisas frescas del atardecer.

En primavera, la falda midi de cuadros no solo es tendencia, sino una prenda atemporal que vas a querer usar mucho más allá de esta estación.