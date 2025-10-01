Suspendieron el servicio de dos trenes de larga distancia que salían desde Buenos Aires: cuándo vuelven a funcionar

La decisión fue informada por un comunicado difundido por La Fraternidad, en el cual aseguraron no tener responsabilidad alguna.

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

Los trenes de larga distancia son muy utilizados por los usuarios para trasladarse dentro de Argentina. Sin embargo, hubo una mala noticia: los servicios que parten de Buenos Aires con destino a Tucumán y Córdoba están suspendidos tras un problema con las vías.

Dos trenes de larga distancia suspendieron sus servicios

El inconveniente ocurrió en Santiago del Estero, por lo que desde la concesionaria Nuevo Central Argentino (NCA) se pidió realizar un relevamiento de la zona.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

“Hasta tanto no se termine ese trabajo los servicios permanecerán interrumpidos”, advirtieron. De esta manera se estima que cuando terminen con las obras retomarán el servicio.

“Se produjo un descalce en Santiago del Estero”, como así también un socavón en la zona, que impide el normal desplazamiento de las formaciones, según afirmaron desde NCA.

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

En consecuencia, quedaron interrumpidos los servicios hacia esos destinos, que habitualmente salen desde Retiro, hasta tanto se corrijan las fallas detectadas en las vías durante las últimas horas.

Trenes a Córdoba y Tucumán desde Buenos Aires

Los trenes hacia Córdoba funcionan dos veces por semana: los jueves y domingos a las 15.45 salen desde Buenos Aires, y desde Córdoba partían los martes a las 17 y viernes a las 21.13.

Por su parte, los servicios a Tucumán salen desde Retiro los miércoles y domingos a las 21.10, y regresan desde la capital tucumana los martes y viernes a las 21.30.

Pasajes para viajar en trenes de larga distancia

Semanas atrás, Trenes Argentinos anunció el cronograma de viajes y precios de los servicios para octubre y, en algunos casos, noviembre de 2025.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

Cabe recordar que las entradas se venden en las estaciones de Retiro, Constitución, Once, las estaciones intermedias habilitadas y el sitio web, que ofrece un descuento del 10% en las compras.

Otro aspecto importante es que los jubilados tienen un 40% de rebaja al realizar la compra, y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán obtener su pasaje sin cargo a través de la página oficial de la compañía.