Trenes de larga distancia: precios, recorridos y detalles de los pasajes para octubre 2025

Desde Trenes Argentinos acercaron el detalle de los recorridos y precio del transporte para el noveno del año. Conocé toda la información para viajar por el país.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Argentina cuenta con la particularidad de ofrecer diversos destinos turísticos para conocer a lo largo y ancho del país. Un medio muy elegido para recorrerlo es el tren de larga de distancia, una opción que muchas veces permite un gran ahorro.

Trenes Argentinos anunció el cronograma de viajes y precios de los servicios para octubre y, en algunos casos, noviembre de 2025.

Cabe recordar que las entradas se venden en las estaciones de Retiro, Constitución, Once, las estaciones intermedias habilitadas y el sitio web, que ofrece un descuento del 10% en las compras.

Otro aspecto importante es que los jubilados tienen un 40% de rebaja al realizar la compra, y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán obtener su pasaje sin cargo a través de la página oficial de la compañía.

Trenes de larga distancia: recorridos, horarios y precios para octubre 2025

Buenos Aires - Mar del Plata (octubre y noviembre)

Circularán dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17. El regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

“Desde el 19 de agosto y hasta mediados de noviembre, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circularán los martes, miércoles y jueves; mientras que, los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestarán servicio los miércoles y jueves”, explicaron desde Trenes Argentinos.

Los sábados los trenes salen de Constitución a las 7.32 y 14:32, de Mar del Plata vuelven a la 1:11 y 14:36. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 7.25 y 14:52 desde la terminal porteña y a la 1:11 y 14:57 desde la ciudad marplatense.

Además, se suma un refuerzo los viernes a las 17:08 que retorna de Mar del Plata, los domingos a las 22:53.

Precios: La tarifa varía de acuerdo al día de viaje con tres bandas tarifarias diferentes. Para obtener más información sobre los valores se puede ingresar en este enlace.

Buenos Aires - Rosario (octubre)

Sale un tren diario, desde Retiro a las 19:30 y desde Rosario Norte a las 3:01.

Las 11 estaciones del recorrido son: Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gdor. Castro, Ramallo, San Nicolás, Emp. Villa Constitución, Arroyo Seco, Rosario Sur, Rosario Norte.

Precios: desde los $11.700 en primera hasta $16.800 pesos en pullman.

Buenos Aires - Córdoba (octubre)

Este servicio tiene dos salidas semanales desde Retiro, donde parte un tren los jueves y domingos a las 15:45, mientras que desde Córdoba lo hacen los martes a las 17:00 y viernes a las 21:13.

El servicio se detiene en 15 estaciones del recorrido: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, Correa, Cañada de Gómez, Armstrong, Marcos Juárez, Leones, Bell Ville y Villa María.

Precios: $25.000 en primera, $30.000 en pullman y $72.400 en camarote para dos personas.

Buenos Aires - Tucumán (octubre)

Este ramal tiene dos trenes semanales: miércoles y domingos salen desde Retiro a las 21:10 y desde Tucumán los martes y viernes a las 21:30.

El recorrido está formado por las siguientes 21 estaciones: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, San Lorenzo, Andino, Serodino, Gálvez, Rafaela, Sunchales, Arrufó, Ceres, Pinto, Colonia Dora, Herrera, La Banda, Cevil Pozo y Alderetes.

Precios: $38.000 en primera, $46.200 en pullman y $131.200 en camarote para dos personas.

Buenos Aires - Bragado (octubre y noviembre)

Funcionan tres servicios semanales que parten desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a las 1:50.

Las siete estaciones que forman el recorrido son: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

Precios: entre $7.500 y $8.475.

Buenos Aires - Junín (octubre y noviembre)

Este servicio cuenta con una salida diaria que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.

Las 10 estaciones del recorrido son: José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.

Precios: El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje se podrá ingresar en este enlace.