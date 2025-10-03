Amazon Prime Day: ¿cómo obtener descuentos especiales viviendo en Argentina?

El evento se presenta como una ocasión única para adquirir artículos electrónicos a un costo más que aceptable. El secreto para mejorar los precios al comprar desde el país.

Las imperdibles ofertas del Amazon Prime Day Foto: Amazon.com

El Amazon Prime Day es una oportunidad imperdible para los cazadores de ofertas. Se trata del evento anual que realiza la empresa de e-commerce Amazon, donde los productos y servicios obtienen descuentos únicos y los usuarios pueden encontrar rebajas que no querrán dejar pasar. Desde Argentina, se pueden obtener promociones especiales.

Amazon Prime. Foto: Unsplash

El evento se llevará a cabo entre el 7 y 8 de octubre. Sin embargo, los usuarios pueden disfrutar de precios especiales desde el 2 de octubre en la pestaña de “Ofertas anticipadas Prime” (“Early Prime Deals” si la página está en inglés). Con esta propuesta, la compañía norteamericana inicia la temporada navideña.

¿Cómo conseguir más descuentos viviendo en Argentina?

Antes de continuar, es importante aclarar que para disfrutar de las oportunidades exclusivas, es condición obligatoria estar suscripto al servicio Prime de Amazon. La membresía cuesta 14,99 US$ mensuales. Aun así, se pueden aprovechar las ofertas si se está en el período gratuito de prueba.

Además de las rebajas que alcanzan un 60%, se puede combinar, a través de la plataforma cross-border Tienda Mia, con los descuentos de la aplicación MODO. La billetera digital ofrece un 15% de reintegro. De esta manera, se podrá disfrutar del Amazon Prime Day con acceso al catálogo completo y encontrar verdaderas gangas.

Tienda Mia anuncia que através de ella se podrá disfrutar del Amazon Prime Day Foto: @tiendamiacom

Los mejores descuentos

Estas son algunas reducciones de precios increíbles. Todo se encuentra en la web de Amazon