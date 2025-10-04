Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Clima hoy

Hoy, sábado 4 de octubre de 2025, en Tierra del Fuego, el clima presentará un inicio del día con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán alrededor de -0.6°C, mientras que la máxima alcanzará los 2.9°C, acompañadas por una leve brisa proveniente del este con una velocidad media de 11 km/h. La humedad relativa es del 93%, manteniendo el ambiente ligeramente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, el cielo continuará con intervalos nubosos, y las temperaturas se mantendrán estables, no superando los 2.9°C. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando hasta 22 km/h, propiciando un descenso térmico adicional. Aunque no se esperan precipitaciones, es recomendable llevar un abrigo ligero para protegerse del viento. La máxima del día se registrará temprano, con la puesta del sol estimada para las 17:12 horas.