Canal 26
martes, 17 de febrero de 2026, 12:49
Cortes de agua de AySA en Pilar y San Miguel.
La empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) informó que durante los próximos días podrían registrarse cortes de agua y baja presión en distintos sectores de los municipios de Pilar y San Miguel.

Las posibles afectaciones se deben a trabajos programados en el marco del “Plan de Mejora y Mantenimiento de la Red de Agua Potable”, que la compañía lleva adelante en la Zona Norte y Oeste del conurbano bonaerense.

Cortes de agua en Pilar

En Pilar, las tareas fueron anunciadas para el jueves 19 de febrero, entre las 8 y las 14. El área alcanzada comprende las calles General Miguel Soler, General Las Heras, 9 de Julio, avenida Tratado del Pilar, avenida López Estanislao, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, concejal doctor Martitegui, Uruguay y José Mármol.

También se informó que podrían verse afectados los usuarios ubicados en el sector delimitado por Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.

Cortes de agua en San Miguel

En San Miguel, en tanto, los trabajos se extenderán durante tres jornadas consecutivas. El miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero, entre las 8 y las 18, podrían registrarse inconvenientes en las zonas comprendidas por las calles Juan Irigoin, Domingo Faustino Sarmiento, Belgrano y Vicente López.

Además, el jueves 19 desde las 22 y hasta el viernes 20 a las 8, se prevén tareas en el perímetro delimitado por Pardo, avenida Maestro Eduardo Ferreyra, Caseros, Defensa, Sargento Cabral, Pichincha, Ruta Provincial 23 (avenida Ricardo Balbín) y Martín García.

Ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse con AySA a través de WhatsApp al 11-5984-5794, de 8 a 16 horas. También se encuentra disponible la línea gratuita 0800-321-AGUA (2482), que funciona todos los días durante las 24 horas.