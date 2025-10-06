¿Siguen las lluvias?: cuándo mejorarán las condiciones del clima según el Servicio Meteorológico Nacional

Tras el paso de un sistema frontal que generó lluvias abundantes y ráfagas intensas, el SMN brindó el pronóstico para el inicio de la semana.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

El cambio repentino de las temperaturas y la presencia de vientos fríos durante el fin de semana dejaron dudas entre quienes esperan la llegada definitiva del clima primaveral.

En ese marco, la Ciudad de Buenos Aires y alrededores seguirá con temperaturas en ascenso para el inicio de la semana, que otra vez podría ser con lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el lunes se prevé con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, con chances de chaparrones en la tarde, aunque mejorando en la noche con cielo algo nublado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 18 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El martes se presentaría con cielo despejado durante el día, pasando a parcialmente nublado en la noche; junto a marcas térmicas de entre 7 y 23 grados.

Para el miércoles se espera nuevamente buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y despejado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 9 y 25 grados.