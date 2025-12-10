Cómo viajar gratis en colectivos y subtes con la aplicación de Mercado Pago: el increíble truco que revolucionó al transporte público

Mercado Pago lanzó una promoción que reintegra el 100% del boleto en colectivos y subtes. Cómo activarla, hasta cuándo podés aprovecharla y qué otros beneficios hay.

Se habilitó el pago del subte con QR. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Mercado Pago sacó una promoción especial durante diciembre para aquellos usuarios diarios del transporte público. Consiste en el reintegro total del valor del pasaje en colectivos y subtes durante el último mes del año. Para hacer efectivo el beneficio, hay que activarlo desde la aplicación.

Llegar a fin de mes puede convertirse en una tarea propia de malabarismo. A los gastos cotidianos del día a día, hay que sumarle el aumento progresivo e intermitente del boleto para el transporte público. Desde diciembre de 2023, el pasaje de colectivo aumentó un 912% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la región más poblada del país.

Mercado Pago. Foto: Reuters (Rafael Henrique)

Se trata del servicio que más incrementos sufrió en la gestión de Javier Milei, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). Aun así, las cámaras empresariales reportan una caída sostenida de sus ingresos, y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclama por mejoras en las condiciones laborales. Durante noviembre, empresarios notificaron a la Secretaría de Trabajo y a la de Transporte que los sueldos de aquel mes serían abonados en dos cuotas mensuales, y los aguinaldos del siguiente, en seis tramos.

Sin embargo, el bolsillo de la gente siente más fuerte que nunca los aumentos tarifarios. Nuevas alternativas, de la mano de la tecnología y las billeteras virtuales, llegan para alivianar el peso que los viajes representan en la economía doméstica.

Promoción de Mercado Pago: cómo viajar en subte y el colectivo gratis

La promoción que ofrece Mercado Pago consiste en el reintegro total del pasaje para colectivos. Está vigente hasta el 31/12/2025 a las 23:59 y cuenta con un tope mensual de 15.000 pesos por usuario. El monto supone la cobertura de aproximadamente 35 viajes mensuales. Sin embargo, esto depende de la distancia a recorrer y la zona en la que se compre el pasaje.

Colectivos. Foto: NA

El boleto mínimo en líneas nacionales, aquellas que circulan por el AMBA cruzando la General Paz, es de $494,83. Para las líneas de provincia de Buenos Aires, tanto como para las de CABA, el valor asciende a $658,44.

¿Cómo activar la promoción?

Paso a paso, cómo activar el beneficio de Mercado Pago.

Ingresar a la cuenta de Mercado Pago.

Dirigirse a la sección de beneficios.

Buscar “Transporte con QR” y activar el beneficio.

Apretar en la opción “Pagar viaje con QR” al subir al transporte.

Acercar el código a la máquina validadora mediante la cual se cobran los pasajes.

Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta son el tiempo de acreditación y los medios de pago: el reintegro puede demorar 72 horas hasta impactar y se debe tener dinero en cuenta o una tarjeta vinculada para efectuar el pago.

Cómo pagar con QR en el transporte público Foto: SUBE

Otras billeteras, otros descuentos

Mercado Pago no es la única empresa que ofrece beneficios para sus usuarios. Ni siquiera es la que mejores promociones tiene. Naranja X ofrece un reintegro de 20.000 pesos mensuales durante el mismo período de tiempo. La principal diferencia es que debe abonarse sí o sí con NFC, o con la tarjeta de débito Visa contactless de la fintech.

Por debajo de NX, Galicia y Mastercard también ofrecen coberturas del boleto, pero con el límite de 15.000 pesos. Sin embargo, tanto Galicia como Mastercard requieren de la utilización de NFC o una tarjeta contactless.

En tanto, un importante grupo de bancos, entre los que se encuentra Santander, ICBC, Supervielle, Banco Comafi, Banco Ciudad y la fintech Brubank, ofrecen la misma promoción, con un límite de 10.000$. También exigen NFC o contactless.