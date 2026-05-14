Alerta amarilla por vientos fuertes. Foto: NA (Juan Vargas)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este sábado 16 de mayo en distintas zonas de la Patagonia argentina. Las provincias alcanzadas serán Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan ráfagas intensas y condiciones climáticas adversas durante gran parte de la jornada.

Qué dice el alerta del SMN

De acuerdo al organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades que podrían oscilar entre los 45 y 65 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h en algunos sectores.

La advertencia alcanza especialmente a:

Sur y centro de Santa Cruz

Tierra del Fuego

Zonas cercanas a Río Gallegos y Ushuaia

El nivel amarillo implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta por vientos en la Patagonia. Foto: SMN.

Recomendaciones ante los fuertes vientos

Frente a este tipo de fenómenos, el SMN recomienda:

Evitá salir. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Tené precaución al conducir.

Además de los fuertes vientos, en algunas localidades patagónicas podrían registrarse bajas temperaturas y lluvias aisladas hacia el final del día. No se descartan complicaciones para la circulación, especialmente en rutas del sur del país.

Viento y frío en la Patagonia. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

La otra cara de la moneda: días templados, sol y pocas chances de lluvia en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires tendrá una semana con clima estable, temperaturas templadas y muy bajas probabilidades de lluvia, ideal para quienes planeen actividades al aire libre o simplemente quieran disfrutar de jornadas otoñales agradables.

Según el pronóstico extendido, las temperaturas máximas oscilarán entre los 15° y 21°, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 6° y 13°, con mañanas frescas y tardes mucho más agradables.

El día más cálido de la semana será el viernes 15, cuando la máxima alcanzará los 19° en una jornada con nubosidad variable y sin chances de precipitaciones.

Clima, sol, primavera, calor. Foto: Freepik.

Para el sábado 16 se espera un leve descenso de temperatura, con una máxima de 17° y cielo parcialmente nublado. En tanto, el domingo 17 llegará con ambiente más fresco: la mínima bajará hasta los 6° y la máxima será de 15°.

De esta manera, Buenos Aires atravesará varios días típicamente otoñales, sin fenómenos extremos y con condiciones ideales para caminar, hacer deporte o disfrutar de espacios verdes y actividades al aire libre.