Calendario 2025: que pasa con el feriado del 12 de octubre al caer domingo

La medida oficializada por el Ministerio del Interior permitirá un período de descanso de tres días, fomentando el turismo interno y garantizando los derechos laborales de los trabajadores.

¿Qué pasará con el feriado del 12 de octubre?

El Gobierno nacional oficializó que el Día de la Diversidad Cultural, que originalmente se celebraba el domingo 12 de octubre, se trasladará al viernes 10 de octubre, generando un fin de semana largo de tres días destinado a fomentar el turismo interno.

La decisión, adoptada por el Ministerio del Interior mediante la resolución 139/2025 publicada en el Boletín Oficial, forma parte de un nuevo criterio para la gestión de los feriados nacionales. El objetivo es optimizar los períodos de descanso y alinear los feriados trasladables con días hábiles, garantizando mayor actividad turística en todo el país.

Feriado nacional vs. día no laborable: qué diferencias hay

El traslado convierte al viernes 10 en feriado nacional, lo que implica descanso obligatorio para todos los trabajadores. En caso de requerirse prestación de servicios, el pago debe ser doble.

Por el contrario, los días no laborables son optativos para los empleadores: si se trabaja, los empleados perciben su salario normal, sin recargos adicionales. Esta diferencia es fundamental para entender derechos y obligaciones en el ámbito laboral.

¿Por qué se pueden mover los feriados?

El nuevo criterio permite mover los feriados “trasladables” que coinciden con fines de semana, subsanando un vacío legal de la ley 27.399, que no especificaba cómo actuar cuando estas fechas coincidían con días no laborables.

Qué feriados quedan en 2025

El calendario oficial indica que, tras el fin de semana largo de octubre, habrá otros descansos extendidos en los últimos meses del año:

Octubre

Viernes 10 – Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Viernes 21 – día no laborable puente.

Lunes 24 – Día de la Soberanía Nacional (traslado del 20)

Diciembre

Lunes 8 – Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 – Navidad.

De este modo, el domingo 12 de octubre tendrá actividad normal en todo el país, mientras que el fin de semana largo permitirá a los argentinos aprovechar un período de descanso y turismo interno.