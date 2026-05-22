No es para todos:

La Fiesta Popular del 25 de Mayo Foto: gualeguaychu.gov

Si estás mirando el calendario con ganas de escaparte, hay buenas noticias: un grupo de argentinos tendrá un descanso extendido porque, además del feriado nacional del lunes 25 de mayo, se suma un feriado local el martes 26, lo que convierte el tramo en un fin de semana XXL de cuatro días.

La clave es entender que no es un asueto para todo el país: se trata de una jornada establecida a nivel municipal/local, por lo que aplica únicamente en determinadas localidades. En estas zonas, el esquema queda así: sábado 23 + domingo 24 + lunes 25 (feriado nacional) + martes 26 (feriado local).

¿Dónde es feriado el martes 26 de mayo?

De acuerdo con la información publicada, el martes 26 de mayo será feriado en la localidad cordobesa de Hernando, lo que habilita el descanso extendido para quienes vivan o trabajen allí.

Este tipo de feriados locales suele estar vinculado a aniversarios fundacionales o celebraciones tradicionales del distrito, y puede impactar principalmente en la administración pública local y, de manera optativa, en el sector privado según disponga cada empleador.

Calendario. Foto: Wikimedia Commons

¿Qué pasa con el feriado nacional del 25 de Mayo?

Más allá del asueto local del 26, el lunes 25 de mayo está marcado como feriado nacional inamovible por el Día de la Revolución de Mayo, y rige para todo el territorio argentino.

Al ser inamovible, no se traslada y se mantiene en su fecha, lo que este año permite que el descanso sea de tres días a nivel país (sábado, domingo y lunes).

¿Quiénes descansan y qué actividades se frenan?

En Hernando (Córdoba), el feriado local del 26 suele implicar:

Cese de actividades en el sector público (dependencias municipales y organismos adheridos).

Para el sector privado, puede funcionar como jornada no laborable si el empleador decide adherir.

Ojo: esto no convierte automáticamente al 26 en feriado nacional. Si trabajás en el ámbito privado, lo más prudente es confirmar con tu empleador o con comunicaciones oficiales locales (municipio/entidades) para saber si se aplica.

Bonus: otras localidades con asuetos cercanos

También se mencionan zonas bonaerenses (como Colonia San Adolfo y Villa Iris) con asuetos anuales cercanos al 25/27, que en algunos casos podrían acomodarse para evitar cortes en la semana. Esto depende de la normativa/decisión local y no aplica de manera general.

Próximos feriados nacionales para planificar

Si tu idea es anticiparte, el calendario oficial de feriados nacionales 2026 incluye, entre otros:

15 de junio (trasladable): Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes.

20 de junio (inamovible): Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio (inamovible): Día de la Independencia.

10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Un dato clave sobre trabajo y pago

En feriados nacionales como el 25 de mayo, rigen reglas específicas de descanso y remuneración; en cambio, los días no laborables pueden depender del empleador. Para casos puntuales conviene revisar tu convenio/empresa, porque la aplicación puede variar por actividad.