Paro sorpresivo de subte: qué línea afecta y a qué hora

La medida se da en reclamo de mayor seguridad ante un episodio de violencia ocurrido en la estación Santa Fe. Los detalles.

Paro de subtes

La línea H de subte suspenderá la totalidad de sus servicios desde las 21 de este martes 7 de octubre en señal de repudio a “un nuevo hecho de violencia” contra dos trabajadores.

"Hoy un trabajador y una trabajadora de estaciones de la Línea H fueron violentamente atacados en la estación Santa Fe en sus puestos de trabajo. Uno de ellos resultó herido con un arma blanca“, denunció la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP - Metrodelegadxs).

Paro de subtes

“Desde nuestro sindicato alertamos a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de la empresa de Emova sobre la escalada de violencia en nuestro ámbito laboral”, manifestaron los miembros del sindicato en el escrito.

En este sentido, los metrodelegados “lamentaron los inconvenientes” que la medida de fuerza pueda generar en los pasajeros, a quienes invitaron a ”acompañarlos en nuestro reclamo de seguridad”.

Por su parte, la empresa Emova lamentó públicamente el hecho y los inconvenientes generados a los pasajeros. En su declaración oficial, la compañía confirmó que ambos empleados agredidos “se encuentran recibiendo asistencia médica y acompañamiento”.

Asimismo, la operadora insistió en que se denunció la situación a las autoridades policiales para que tomen cartas en el asunto y refuercen los operativos de seguridad.