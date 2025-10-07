Paro sorpresivo de subte: qué línea afecta y a qué hora

La medida se da en reclamo de mayor seguridad ante un episodio de violencia ocurrido en la estación Santa Fe. Los detalles.
Canal 26
Por Canal 26
martes, 7 de octubre de 2025, 23:34
Paro de subtes
Paro de subtes

La línea H de subte suspenderá la totalidad de sus servicios desde las 21 de este martes 7 de octubre en señal de repudio a “un nuevo hecho de violencia” contra dos trabajadores.

"Hoy un trabajador y una trabajadora de estaciones de la Línea H fueron violentamente atacados en la estación Santa Fe en sus puestos de trabajo. Uno de ellos resultó herido con un arma blanca“, denunció la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP - Metrodelegadxs).

Paro de subtes
Paro de subtes

“Desde nuestro sindicato alertamos a las autoridades del Gobierno de la Ciudad y de la empresa de Emova sobre la escalada de violencia en nuestro ámbito laboral”, manifestaron los miembros del sindicato en el escrito.

En este sentido, los metrodelegados “lamentaron los inconvenientes” que la medida de fuerza pueda generar en los pasajeros, a quienes invitaron a ”acompañarlos en nuestro reclamo de seguridad”.

También podría interesarte

Asia y Europa, cada vez más cerca: una nueva ruta marítima reducirá a 18 días los viajes comerciales entre ambos continentes

Asia y Europa, cada vez más cerca: una nueva ruta marítima reducirá a 18 días los viajes comerciales entre ambos continentes

Una tarde dulce en CABA: cuánto cuesta el clásico buffet de chocolate de L’Orangerie, el restaurante del Alvear Palace

Una tarde dulce en CABA: cuánto cuesta el clásico buffet de chocolate de L’Orangerie, el restaurante del Alvear Palace

Por su parte, la empresa Emova lamentó públicamente el hecho y los inconvenientes generados a los pasajeros. En su declaración oficial, la compañía confirmó que ambos empleados agredidos “se encuentran recibiendo asistencia médica y acompañamiento”.

Asimismo, la operadora insistió en que se denunció la situación a las autoridades policiales para que tomen cartas en el asunto y refuercen los operativos de seguridad.