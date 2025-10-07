Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 7 de octubre de 2025

Clima diario

Este martes 7 de octubre de 2025, Buenos Aires experimentará un día parcialmente nuboso con temperaturas que variarán en un rango de 5.6°C a 15.7°C. Por la mañana, la ciudad se encontrará con un cielo ligeramente nublado, lo que permitirá que el clima sea ideal para aquellos que disfruten de un paseo matutino. No hay probabilidades de lluvia durante esta parte del día, lo que asegura que las actividades al aire libre podrán desarrollarse sin inconvenientes. La humedad será moderada, permitiendo una sensación térmica agradable.

Clima perfecto para planificar su día en Buenos Aires.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Ya en horario de tarde y noche, el panorama seguirá siendo mayormente nuboso con temperaturas que seguirán siendo cómodas, oscilando entre los mismos valores de la mañana, 5.6°C a 15.7°C. La velocidad del viento podría alcanzar hasta 21 km/h, promoviendo una sensación fresca durante las horas vespertinas. A nivel astronómico, habrá cielos despejados para la observación de las estrellas si las nubes lo permiten aparte del pronóstico general.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 7 de octubre de 2025

El amanecer será a las 08:05 mientras que el ocaso se producirá aproximadamente a las 17:52. Estos horarios de sol permiten un día ideal para disfrutar la capital argentina bajo un clima variado y accesible para las actividades de otoño.