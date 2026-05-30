"Maravillosa Alicia" llega al Botánico. Foto: Soy Prensa

Alicia en el País de las Maravillas es una historia que cautivó y cautiva al público de todas las edades. Desde la publicación del libro de Lewis Carroll en 1865 hasta la actualidad lectores de todo el mundo disfrutaron de esa historia llena de fantasía. Luego fue llevada innumerables veces al cine y tuvo versiones en serie con alguna vuelta de tuerca. Alicia, Conejo y el Sombrerero Loco son personajes conocidos por todos. Así que no llama la atención que se anuncie una actividad inmersiva que meta al visitante de lleno en su historia: “Maravillosa Alicia” cambiará las noches en el Jardín Botánico Carlos Thays.

A partir del 2 de julio, las vacaciones de invierno serán multicolores desde las 18, cuando grandes y chicos bien abrigados podrán vivir una experiencia inmersiva inspirada en esta historia, transformando ese mundo de árboles y plantasen un universo fantástico.

Cómo será “Maravillosa Alicia” en el Botánico

Cuando caiga la noche sobre el Botánico, el predio cambiará: los senderos se iluminarán, los árboles cobrarán vida y uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad se transformará en un mundo extraordinario. Un museo a cielo abierto donde el público no sólo observará la historia: podrá atravesarla, jugarla y protagonizarla.

Esta actividad fue diseñada integralmente en sintonía con el Jardín Botánico porteño, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, con iluminación es LED de bajo consumo que no ofrecerá contaminación lumínica.

Con 12 instalaciones creadas especialmente para convivir con la naturaleza viva de ese ámbito, la propuesta combina arte lumínico, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva para construir un recorrido nocturno único en la ciudad. Cada estación fue concebida como una obra en sí misma, con identidad visual propia, narrativa inmersiva y una dimensión lúdica que hace que ningún recorrido sea igual a otro. Los momentos más icónicos del universo de Lewis Carroll -el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire y la partida de ajedrez- se transforman en espacios habitables donde los visitantes pasan a formar parte activa de la historia.

"Maravillosa Alicia" llega al Botánico. Foto: Soy Prensa

La experiencia está diseñada con múltiples capas de lectura: quienes conocen la obra original encontrarán referencias y guiños ocultos, mientras que los que se acerquen por primera vez podrán disfrutar un recorrido completamente accesible, emocional y sensorial.

La guía de “Maravillosa Alicia” en el Botánico llegará por WhatsApp

Uno de los grandes diferenciales de “Maravillosa Alicia” será ALI, una compañera narrativa que llevará al visitante íntegramente a través de WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones ni utilizar dispositivos especiales. Durante el recorrido, ALI desbloquea contenido, propone desafíos y sostiene un juego interactivo que evoluciona a lo largo de la experiencia, haciendo que cada visita sea única. Además, el público podrá interactuar con AlicIA, una inteligencia artificial desarrollada especialmente para expandir el universo de Carroll más allá del recorrido físico.

Esta actividad tendrá recorridos diferenciados para adultos, jóvenes y niños. Los más chicos usarán un dispositivo especialmente adaptado -sin necesidad de teléfono ni lectura- para vivir su propia aventura dentro del universo de Alicia. Desde su concepción, la propuesta fue desarrollada con criterios de accesibilidad integral: todas las estaciones incluirán contenido en Lengua de Señas Argentina, señalética con pictogramas y un diseño libre de luces estroboscópicas o sonidos abruptos, para garantizar una experiencia cómoda y accesible para todos los públicos.

Cuánto salen las entradas para “Maravillosa Alicia”

“Maravillosa Alicia” será una experiencia inmersiva para dar vida a una nueva forma de entretenimiento cultural en la ciudad. Desde el lunes 1° de junio a las 12 se podrán adquirir las entradas por $20.000 en MundoTicket.com. Quienes concurran, deberán presentarse 20 minutos antes del horario y el ingreso será por turno.

"Maravillosa Alicia" llega al Botánico. Foto: Soy Prensa

El recorrido completo tiene una duración de aproximadamente 60 minutos y no se suspende por lluvia. Al finalizar el recorrido, encontrarán una tienda con productos exclusivos de “Maravillosa Alicia” y una estación de café para cerrar la visita.