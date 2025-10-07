Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 7 de octubre de 2025

El Clima Hoy

Hoy en San Juan, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas agradables. Para la mañana, las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 9.2°C, lo que permitirá una sensación fresca durante las primeras horas del día. A lo largo del día, los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 17 km/h, mientras que la humedad será del 61%, lo que contribuirá a una atmósfera húmeda.

Durante la tarde y la noche, el clima continuará parcialmente nuboso. 'Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan'

La temperatura máxima se espera que alcance los 20.4°C. Aunque no se anticipa lluvia, se sugiere llevar un abrigo ligero, ya que los vientos podrían crear un ambiente más fresco.

Observaciones astronómicas: a qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 7 de octubre de 2025

En cuanto a los eventos astronómicos de la jornada, el sol tendrá su salida a las 08:29. El atardecer ofrecerá magníficas vistas a partir de las 18:37, lo que propiciará una puesta de sol tranquila para disfrutar del final del día.