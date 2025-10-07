Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 7 de octubre de 2025

Por Canal 26
martes, 7 de octubre de 2025, 06:07

Pronóstico del tiempo para San Luis hoy

Hoy el clima en San Luis se presenta mayormente nublado durante la mañana. La temperatura mínima rondará los 7.5°C, aunque con vientos provenientes del noroeste a una velocidad máxima de 36 km/h, se sentirá un poco más fresca. La humedad máxima esperada es del 66%, sin probabilidades de precipitación.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche, se anticipa que el cielo permanezca parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán hasta 17.7°C hacia la tarde, descendiendo gradualmente en la noche. Los vientos seguirán presentes con una velocidad máxima de 36 km/h. No se prevén lluvias, pero la humedad se mantendrá cercana al 66%, haciendo que el ambiente se sienta ligeramente pesado.