Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 7 de octubre de 2025

Clima San Luis

Pronóstico del tiempo para San Luis hoy

Hoy el clima en San Luis se presenta mayormente nublado durante la mañana. La temperatura mínima rondará los 7.5°C, aunque con vientos provenientes del noroeste a una velocidad máxima de 36 km/h, se sentirá un poco más fresca. La humedad máxima esperada es del 66%, sin probabilidades de precipitación.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche, se anticipa que el cielo permanezca parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán hasta 17.7°C hacia la tarde, descendiendo gradualmente en la noche. Los vientos seguirán presentes con una velocidad máxima de 36 km/h. No se prevén lluvias, pero la humedad se mantendrá cercana al 66%, haciendo que el ambiente se sienta ligeramente pesado.