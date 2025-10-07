Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 7 de octubre de 2025

Clima en Santa Cruz

Hoy en Santa Cruz, el día comienza con un clima fresco y parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán entre los 3.4°C y 7.3°C, creando un ambiente agradable aunque fresco. Es importante destacar que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que promete una mañana sin precipitaciones. El viento tendrá una velocidad media de hasta 16 km/h, pero no representa mayores inconvenientes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el clima en Santa Cruz continuará con condiciones similares. Las temperaturas máximas llegarán hasta 7.3°C, manteniendo un ambiente fresco y parcialmente nuboso. El viento podría alcanzar hasta 25 km/h, por lo que se recomienda llevar una chaqueta o abrigo ligero para evitar el frío que puede intensificarse con el viento. La humedad rondará el 90%, aunque no se esperan lluvias.

Para quienes disfrutan de la observación astronómica, el sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de un cielo despejado al anochecer si las nubes lo permiten. Asimismo, la luna tendrá su fase casi completa, añadiendo un toque especial a la noche. Este podría ser un día ideal para apreciar las estrellas, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.