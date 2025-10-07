Vientos de hasta 90km/h: las cinco provincias que están bajo alerta por fuertes ráfagas, según el Servicio Meteorológico Nacional

Las previsiones del SMN señalan que habrá importantes vientos durante este martes 7 de octubre en puntos del norte y sur del país.

Alerta meteorológica por ráfagas de viento

La primavera se siente en Argentina, más allá de las condiciones climáticas irregulares que se dieron en los últimos días a lo largo del país. En las últimas horas, se activó una alerta que advierte la aparición de fuertes ráfagas de viento en distintos puntos durante este martes 7 de octubre.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, hay cinco provincias que están bajo alerta por fuertes vientos, que impactarán de distintas maneras sobre los territorios.

Viento. Foto: Unsplash.

En detalle, la advertencia de color amarillo está vigente para Chubut, Santa Cruz, Jujuy, Salta y Catamarca, con diferencias entre el norte y el sur de Argentina.

Por un lado, el mensaje para las tres provincias norteñas indica que estas ráfagas impactarán sobre la tarde de este martes 7. “La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos”, expresó.

Alerta por fuertes vientos sobre cinco provincias de Argentina. Foto: SMN

Las previsiones para el sur muestran otro panorama, con mayor intensidad y hasta una mayor expansión en el tiempo. Para Santa Cruz y el sur de Chubut, el SMN indicó que “el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h“.

Cabe aclarar que en estas dos provincias la alerta amarilla por fuertes vientos está vigente hasta la noche de este martes 7, aunque no termina allí. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que permanecerá sobre el territorio durante todo el miércoles 8, incluso con color naranja entre la madrugada y la tarde.

Alerta por nevadas sobre Santa Cruz. Foto: SMN

Con respecto a Santa Cruz, también tiene activa una alerta por nevadas, sobre la zona cordillerana de la provincia, para las últimas horas del día. “El área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 30 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas bajas, la precipitación puede darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada”, expresaron desde el SMN.

Alerta por vientos fuertes: qué recomendaciones seguir, según el Servicio Meteorológico Nacional