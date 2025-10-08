Línea Mitre: un ramal clave no funcionará durante el fin de semana largo

Entre el viernes 10, los trenes de la Línea Mitre operarán con fuertes limitaciones por trabajos de modernización.

Un ramal del Tren Mitre cerrará por el fin de semana. Foto: X @InfoTrenMitre

Los trenes de la Línea Mitre operarán con importantes restricciones a causa de trabajos de modernización desde el viernes 10 (feriado) al lunes 13 de octubre.

Los arreglos se harán en el marco del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, donde el ramal Tigre permanecerá completamente cerrado durante todo el próximo fin de semana.

El ramal Tigre del Tren Mitre se verá interrumpido. Foto: X @InfoTrenMitre

Además, los servicios de José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán únicamente entre sus cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a Retiro.

Trenes: obras de la Línea Mitre

El ramal Tigre y su cierre total responde a una intervención en la estación de Núñez, donde se estará realizando el desarme del cuadro de vías actual y el montaje de una nueva infraestructura.

A posteriori se estará reconectando el sistema de señalamiento como parte de la renovación estructural que busca mejorar la seguridad operativa y al mismo tiempo, la frecuencia de los trenes.

Tren Mitre. Foto: argentina.gob.ar

También habrá obras en la estación Beccar, entre el paso peatonal Sarandí y el paso a nivel España. Se estarán ejecutando obras de renovación completa de las vías, la instalación del tercer riel y la integración del nuevo sistema de señalamiento.

Entre las estaciones 3 de Febrero y Colegiales se instalará fibra óptica y se modernizará el sistema de señales, incluyendo el ingreso a Retiro.

Trenes Argentinos Infraestructura, desde el inicio de este plan de renovación, ya renovó más de 15 kilómetros de vías, y se reemplazaron componentes con más de 40 años de antigüedad. Con estas mejoras lo que se busca es resolver limitaciones en cuanto a la velocidad que puedan adquirir las máquinas y también disminuir las demoras.

Arreglos en varias estaciones del Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

En total, el plan contempla la renovación de 40 kilómetros de vías, el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel, la intervención en 24 pasos a nivel y 22 peatonales, además de mejoras en puentes, alcantarillas y aparatos de vía.

Según lo informado, todos los servicios de la Línea Mitre se estarán normalizando para el martes 14 de octubre. Aunque está previsto que para el fin de semana largo que va del 21 al 24 de noviembre haya una nueva interrupción del servicio que afectará al ramal Tigre y generará limitaciones en los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre.