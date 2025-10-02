Un ramal del Tren Mitre se verá afectado durante el fin de semana: los horarios en los que dejará de funcionar

Se debe a la renovación completa de las vías sobre los puentes y la ampliación del túnel vehicular existente en la zona.

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

Autopistas Urbanas de Buenos Aires (AUSA) anunció que, debido a la continuación en el trabajo en la ampliación del paso bajo a nivel de la Avenida Del Fomentista, el servicio del ramal José León Suárez del tren Mitre se verá afectado durante este fin de semana.

En ese sentido, AUSA requirió el corte del servicio de trenes entre las 23 horas del sábado 4 y las 11 del domingo 5 de octubre.

Cabes señalar que los ramales Bartolomé Mitre y Tigre funcionarán con sus frecuencias habituales durante el fin de semana

Tren Mitre. Foto: X @InfoTrenMitre

“Trenes Argentinos informa que los servicios del ramal J. L. Suárez de la línea Mitre estará interrumpido entre las 23 horas del sábado 4 y hasta las 11 del domingo 5 de octubre debido a la continuación de las obras de ampliación del paso bajo nivel de la Avenida Del Fomentista que ejecuta AUSA”, anunciaron desde la compañía.

En el lugar se lleva adelante la construcción de un puente ferroviario y estructuras de hormigón para la ampliación del paso bajo nivel en la Avenida Del Fomentista, entre las estaciones Pueyrredón y Miguelete, en el ramal José León Suárez.

El proyecto contempla la renovación completa de las vías sobre los puentes y la ampliación del túnel vehicular existente.

Paso bajo nivel de la Avenida Del Fomentista. Foto: buenosaires.gob.ar

Los días con cortes en los trenes

Al mismo tiempo, durante los fines de semana del 10 al 13 de octubre y del 21 al 24 de noviembre se ejecutarán obras de renovación de vías en el ramal Tigre y trabajos de renovación del sistema de señales en el ingreso a la terminal de Retiro.

Los servicios Retiro-J. L. Suárez y Retiro-Bartolomé Mitre circularán limitados entre Belgrano R y las cabeceras bonaerenses, mientras que el ramal Retiro-Tigre quedará suspendido.

Para más información sobre el servicio, los usuarios pueden ingresar a la web de Trenes Argentinos o en la app oficial