Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de octubre de 2025

Clima Actual

Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso por la mañana, lo que permite que la luz del sol haga su aparición entre las nubes de vez en cuando. A lo largo de la mañana se esperan temperaturas agradables, alcanzando un máximo de 15.7°C y una mínima de alrededor de 5.6°C. Es un buen día para aprovechar la mañana al aire libre si no te afectan las ráfagas de viento establecidas en aproximadamente 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, las nubes seguirán dominando el cielo, pero no se esperan precipitaciones significativas, con una probabilidad de lluvia muy baja. Las temperaturas se mantendrán estables, y la humedad estará presente en un 55%, bastante tolerable para los estándares de la ciudad. Los vientos continuarán moviéndose a una velocidad máxima de 21 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica parezca un poco más fresca de lo indicado. A lo largo de la noche, las temperaturas descenderán de nuevo, ofreciendo un respiro del calor del día.