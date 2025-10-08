Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 8 de octubre de 2025

Clima diario

Pronóstico matutino en Mendoza

Este miércoles 8 de octubre, el clima en Mendoza promete un amanecer parcialmente nuboso. Las temperaturas a lo largo del día oscilarán entre mínimos de 6.6°C y podrían ascender hasta los 17.5°C. Se experimentará un viento sostenido de hasta 11 km/h, lo cual añadirá frescura a la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con el cielo parcialmente nublado y temperaturas alcanzando nuevamente los 17.5°C. Por la noche, se espera que el viento continúe soplando suave, con ráfagas ocasionales de hasta 13 km/h. La humedad, bastante elevada a lo largo del día, se situará en torno al 37%, lo que podría generar sensación térmica variable.

Observaciones astronómicas

Para aquellos atentos a fenómenos astronómicos, la salida del sol está prevista para las 08:34 y el ocaso para las 18:35. Es un buen momento para disfrutar de un cielo limpio y con mínimas nubes.