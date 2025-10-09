Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de octubre de 2025

Clima y pronóstico

Hoy en Buenos Aires

Esta mañana en Buenos Aires, se anticipa un día parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 5.6°C. El clima en la ciudad se mantendrá relativamente fresco, con una humedad que alcanzará el 92%. No se prevén lluvias, permitiendo un inicio de jornada sin contratiempos climáticos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En horas de la tarde y noche, el tiempo seguirá siendo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que rondará los 15.7°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, brindando una brisa agradable durante el transcurso del día. La ausencia de precipitaciones significativas permite a los habitantes planificar actividades al aire libre sin mayores preocupaciones.