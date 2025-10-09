Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de octubre de 2025

Tiempo hoy

Hoy en Catamarca, el día comenzará con un clima agradable. Las temperaturas estarán algo frescas en la mañana, alcanzando un mínimo cercano a los 6.4°C. Disfrutaremos de un cielo mayormente despejado con una humedad máxima del 65%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 16 km/h, proporcionando una brisa suave durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avance el día hacia la tarde y la noche, las condiciones del tiempo en Catamarca seguirán siendo apacibles. Se espera una máxima de 23.7°C, con el cielo manteniéndose mayormente despejado. Los vientos seguirán soplando a una velocidad máxima de 21 km/h, creando un ambiente ideal para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones para este jueves, por lo que es un buen momento para disfrutar del aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Recomendamos tener a mano un abrigo ligero para las horas más frescas del día, especialmente si planeas salir temprano en la mañana. Aprovecha el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre, pero recuerda hidratarte bien debido a la humedad relativa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 9 de octubre de 2025

El sol hará su aparición matutina a las 08:12 y se despedirá a las 18:33. La fase lunar será visible en la madrugada, permitiendo disfrutar de una noche estrellada bajo un cielo despejado.