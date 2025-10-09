Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de octubre de 2025

Tiempo y Clima

Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

Esta mañana, el clima en Salta se presentará con cielos parcialmente nubosos, lo que brindará un ambiente fresco. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas salir temprano. La humedad se mantendrá en niveles moderados, rondando el 47%, y los vientos soplarán a una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Hacia la tarde-noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 21.2°C, proporcionando un pequeño alivio al frío matutino. La humedad permanecerá bastante estable, lo que hará que el clima sea cómodo. Aunque no se esperan lluvias significativas, es prudente estar preparado para posibles cambios en el tiempo.

Recomendaciones para disfrutar del día

Considera llevar una botella de agua si planeas estar al aire libre, ya que los niveles de humedad pueden fluctuar y seguramente querrás mantenerte hidratado. Es un gran día para disfrutar de actividades al aire libre en las zonas especialmente preparadas con sombra parcial.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 9 de octubre de 2025

Las observaciones astronómicas de hoy indican que el sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40, ofreciendo casi 10 horas de luz solar. Aprovecha estas horas de sol para disfrutar de Salta al máximo.