Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de octubre de 2025

jueves, 9 de octubre de 2025, 06:05

Pronóstico del tiempo para esta mañana en San Juan

Hoy en San Juan, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 9.2°C, mientras que la máxima alcanzará unos cálidos 20.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad moderada de aproximadamente 11 km/h y se espera una humedad del 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, continuaremos disfrutando de cielos parcialmente nubosos con temperaturas que rondarán entre los 9°C y 20°C. El viento incrementará un poco su velocidad, llegando hasta los 17 km/h. Será un buen día para disfrutar al aire libre, teniendo siempre en cuenta las condiciones del tiempo. La humedad se mantendrá en torno al 61%.