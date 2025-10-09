Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de octubre de 2025

Clima San Juan

Pronóstico del tiempo para esta mañana en San Juan

Hoy en San Juan, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 9.2°C, mientras que la máxima alcanzará unos cálidos 20.4°C. Los vientos soplarán con una velocidad moderada de aproximadamente 11 km/h y se espera una humedad del 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, continuaremos disfrutando de cielos parcialmente nubosos con temperaturas que rondarán entre los 9°C y 20°C. El viento incrementará un poco su velocidad, llegando hasta los 17 km/h. Será un buen día para disfrutar al aire libre, teniendo siempre en cuenta las condiciones del tiempo. La humedad se mantendrá en torno al 61%.