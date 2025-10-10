Chocoarroz se une a la “fiebre verde” y lanza su sabor pistacho: cuánto cuesta y dónde conseguirlo

Un nuevo integrante a la familia de las golosinas con el sabor del año. Un dulce que sigue manteniendo su perfil “fit”, pero con un toque esperado.

Un nuevo sabor que conquista paladares Foto: Instagram @grandbourg.golosinas

Molinos Río de la Plata lanzó el alfajor Chocoarroz más esperado, sabor pistacho. Se trata de una combinación que une lo clásico del arroz inflado y el sabor más buscado.

El nuevo alfajor se vende en kioscos o vía online, puede ser en presentación individual de 28 gramos y también en pack de 10 unidades. El Chocoarroz pistacho se suma a la familia de sabores, dulce de leche, original, limón, marroc y frutilla, y es libre de gluten.

El pistacho, el gran protagonista del 2025

El pistacho se transformó en el sabor sensación con presencia en chocolates, helados y hasta alfajores, todos buscan sumarse a esta tendencia gourmet que combina elegancia, dulzura y un toque salado inconfundible.

En los últimos meses, varias marcas se subieron a la “fiebre verde” como el Cofler Dubái con su edición limitada sabor pistacho, el Bon o Bon Pistacho, de Arcor, que se convirtió en un éxito en Brasil y comenzó a llegar a los kioscos argentinos.

Otros lanzamientos incluyeron a los caramelos Butter Toffees Pistacho, Lucciano’s Pistacchio, y los nuevos alfajores Arroyito que también se sumaron a esta ola.

Chocoarroz sabor pistacho Foto: Instagram @grupoberro

Chocoarroz se suma al furor con su sello propio

La firma de Molinos Río de la Plata mantiene su esencia saludable, con productos sin T.A.C.C. y elaborados a base de arroz integral, pero ahora con un sabor más tentador.

El pistacho llegó para quedarse. Con su color distintivo y su perfil de sabor sofisticado, se convirtió en el nuevo “must” del mundo dulce argentino.

Cuánto cuesta el Chocoarroz sabor pistacho

Se puede conseguir en kioscos o sitio online desde $1.300 a incluso pedir hasta $2.200.

Cuánto está en Mercado Libre Foto: Captura

En Mercado Libre vende por 10 unidades a $13.490, aunque hay otras opciones donde el precio varía.