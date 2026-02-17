Los frutos secos aportan múltiples beneficios al corazón y la memoria. Foto: Unsplash

El creciente interés por la alimentación saludable impulsó el protagonismo de los frutos secos en investigaciones científicas recientes. Estudios citados por ‘Euronews’ indican que su consumo diario se asocia con una menor probabilidad de muerte prematura y con múltiples beneficios para la salud cardiovascular y cerebral.

Entre ellos, las nueces destacan por su aporte de omega-3 y por el respaldo de organismos reguladores internacionales, mientras que variedades como almendras y pistachos también muestran efectos positivos, especialmente en la memoria y la prevención de enfermedades.

¿Cuáles son los mejores frutos secos para el corazón y la memoria?

Nueces pecanas

Las nueces pecanas pueden mejorar indicadores clave del sistema cardiovascular. Foto: Unsplash

Las nueces pecanas pueden mejorar indicadores clave del sistema cardiovascular. Su riqueza en polifenoles y antioxidantes contribuye a disminuir la oxidación de lípidos en sangre, un proceso vinculado con el desarrollo de afecciones cardíacas, lo que favorece un perfil lipídico más saludable.

Nueces

Las nueces son el único fruto seco que destaca por su potencial para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Foto: Unsplash

Las nueces son el único fruto seco con una declaración aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos sobre su potencial para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Este efecto se relaciona con su contenido de ácido alfa-linolénico (ALA), un omega-3 de origen vegetal asociado con mejoras en la salud del corazón, el cerebro y el metabolismo.

Almendras

Las almendras sobresalen como fuente de fibra, vitamina E y otros nutrientes esenciales. Foto: Unsplash

Las almendras sobresalen como fuente de fibra, vitamina E y otros nutrientes esenciales. Según lo informado, su consumo puede contribuir al control del peso y al equilibrio metabólico, ya que la fibra ayuda a regular la glucosa en sangre y favorece la salud intestinal. Para obtener beneficios notorios, la ingesta sugerida se sitúa entre 42 y 50 gramos diarios.

Pistachos

Los pistachos contienen proteínas, antioxidantes, vitaminas del grupo B y ácido fólico. Foto: Unsplash

Los pistachos también aportan ventajas nutricionales relevantes: contienen proteínas, antioxidantes, vitaminas del grupo B y ácido fólico, nutrientes que intervienen en la reparación celular y en la formación de glóbulos rojos. Además, proporcionan valina, un aminoácido esencial vinculado con la recuperación muscular.

Las nueces, aliadas indiscutibles para la salud del corazón

Su contenido de ácido alfa-linolénico y antioxidantes se asocia con la reducción del colesterol LDL y de los triglicéridos, factores vinculados al riesgo de enfermedad coronaria. Especialistas destacan que estos efectos no se limitan al sistema circulatorio, sino que también pueden influir positivamente en la función cerebral.

El consumo diario de nueces se relaciona con mejoras en la memoria y en la velocidad de procesamiento mental, de acuerdo con estudios citados por el medio. Además, su capacidad para generar saciedad puede ayudar al control del peso corporal.

Desde el punto de vista nutricional, las nueces aportan grasas insaturadas, fibra, proteínas vegetales y minerales como magnesio, fósforo y cobre. Una porción estándar de 30 gramos proporciona alrededor de 2,5 gramos de omega-3 vegetal, lo que las convierte en una de las principales fuentes de este nutriente en dietas basadas en plantas.