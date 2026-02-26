Receta de cookies de pistacho: el paso a paso sencillo para preparar estas ricas galletitas en casa
Estas galletitas se ganaron un lugar especial en la cocina y se volvieron ideales para disfrutar con el mate, el café o para calmar ese antojo dulce en cualquier momento del día.
Las cookies se volvieron un clásico para las meriendas que nunca pasan de moda. Crocantes por fuera y tiernas por dentro, estas galletitas con distintos sabores irresistibles se convirtieron en una de las recetas favoritas para preparar en casa.
Ideales para acompañar el mate, el café o para resolver un antojo dulce en pocos pasos, estas galletitas caseras son tan versátiles como deliciosas.
A continuación, te compartimos una receta fácil y práctica para que puedas hacer tus propias cookies de pistacho con un resultado que conquista cualquier paladar.
Receta para unas ricas cookies de pistacho
Ingredientes para unas 10 o 15 cookies de pistacho
- 120 g de manteca a temperatura ambiente
- 100 g de azúcar (puede ser mitad blanca y mitad mascabo)
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 180 g de harina 0000
- 1 pizca de sal
- Media cucharadita de polvo de hornear
- 100 g de pistachos pelados y picados (sin sal)
- Opcional: 80 g de chips de chocolate blanco
Paso a paso para realizar las cookies de pistacho en casa
- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema clara y suave.
- Agregar el huevo y la vainilla, integrar bien.
- Incorporar los ingredientes secos tamizados (harina, sal y polvo de hornear). Mezclar sin sobrebatir.
- Añadir los pistachos picados (y el chocolate blanco si elegís usarlo).
- Formar bolitas y colocarlas en una placa con papel manteca, dejando espacio entre cada una.
- Llevar a horno precalentado a 180°C durante 10–12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados.
- Dejar enfriar sobre rejilla para que tomen consistencia.
Tips para que te salgan las mejores cookies de pistacho
- Para un sabor más intenso, podés procesar una parte de los pistachos hasta hacerlos casi polvo.
- Si querés cookies más gruesas y blandas, enfriá la masa 30 minutos en la heladera antes de hornear.
- Se conservan hasta 4 días en frasco hermético.
