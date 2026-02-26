Canal 26
jueves, 26 de febrero de 2026, 20:28
Cookies de pistacho.
Cookies de pistacho.

Las cookies se volvieron un clásico para las meriendas que nunca pasan de moda. Crocantes por fuera y tiernas por dentro, estas galletitas con distintos sabores irresistibles se convirtieron en una de las recetas favoritas para preparar en casa.

Ideales para acompañar el mate, el café o para resolver un antojo dulce en pocos pasos, estas galletitas caseras son tan versátiles como deliciosas.

A continuación, te compartimos una receta fácil y práctica para que puedas hacer tus propias cookies de pistacho con un resultado que conquista cualquier paladar.

Receta para unas ricas cookies de pistacho

Ingredientes para unas 10 o 15 cookies de pistacho

  • 120 g de manteca a temperatura ambiente
  • 100 g de azúcar (puede ser mitad blanca y mitad mascabo)
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 180 g de harina 0000
  • 1 pizca de sal
  • Media cucharadita de polvo de hornear
  • 100 g de pistachos pelados y picados (sin sal)
  • Opcional: 80 g de chips de chocolate blanco
Receta de cookies de pistacho.

Paso a paso para realizar las cookies de pistacho en casa

  1. Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema clara y suave.
  2. Agregar el huevo y la vainilla, integrar bien.
  3. Incorporar los ingredientes secos tamizados (harina, sal y polvo de hornear). Mezclar sin sobrebatir.
  4. Añadir los pistachos picados (y el chocolate blanco si elegís usarlo).
  5. Formar bolitas y colocarlas en una placa con papel manteca, dejando espacio entre cada una.
  6. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 10–12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados.
  7. Dejar enfriar sobre rejilla para que tomen consistencia.

Tips para que te salgan las mejores cookies de pistacho

  • Para un sabor más intenso, podés procesar una parte de los pistachos hasta hacerlos casi polvo.
  • Si querés cookies más gruesas y blandas, enfriá la masa 30 minutos en la heladera antes de hornear.
  • Se conservan hasta 4 días en frasco hermético.