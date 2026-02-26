Cookies de pistacho. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Las cookies se volvieron un clásico para las meriendas que nunca pasan de moda. Crocantes por fuera y tiernas por dentro, estas galletitas con distintos sabores irresistibles se convirtieron en una de las recetas favoritas para preparar en casa.

Ideales para acompañar el mate, el café o para resolver un antojo dulce en pocos pasos, estas galletitas caseras son tan versátiles como deliciosas.

A continuación, te compartimos una receta fácil y práctica para que puedas hacer tus propias cookies de pistacho con un resultado que conquista cualquier paladar.

Receta para unas ricas cookies de pistacho

Ingredientes para unas 10 o 15 cookies de pistacho

120 g de manteca a temperatura ambiente

100 g de azúcar (puede ser mitad blanca y mitad mascabo)

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

180 g de harina 0000

1 pizca de sal

Media cucharadita de polvo de hornear

100 g de pistachos pelados y picados (sin sal)

Opcional: 80 g de chips de chocolate blanco

Receta de cookies de pistacho. Foto: Freepik

Paso a paso para realizar las cookies de pistacho en casa

Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema clara y suave. Agregar el huevo y la vainilla, integrar bien. Incorporar los ingredientes secos tamizados (harina, sal y polvo de hornear). Mezclar sin sobrebatir. Añadir los pistachos picados (y el chocolate blanco si elegís usarlo). Formar bolitas y colocarlas en una placa con papel manteca, dejando espacio entre cada una. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 10–12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados. Dejar enfriar sobre rejilla para que tomen consistencia.

Tips para que te salgan las mejores cookies de pistacho