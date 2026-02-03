Nuevo alfajor de pistacho. Foto: Instagram/jetaimealfajores

El mundo golosinero cada vez se expande más en Argentina y, esta vez, le tocó a los alfajores. La marca Je t’aime anunció el lanzamiento de su nuevo sabor “Pistacho Cranch”, una edición limitada que combina tendencia y sabor.

“Riquísimo, distinto y perfecto para compartir tus meriendas con amigos o en cualquier momento del día”, describen desde la marca en un posteo de Instagram.

Nuevo alfajor de pistacho. Foto: Instagram/jetaimealfajores

Cuáles son las características del nuevo alfajor

Este lanzamiento relleno de pistacho promete ser furor y enamorar a los paladares más exquisitos. Según informaron, estará disponible a partir de este viernes 6 de febrero. Los ingredientes son:

Alfajor relleno de dulce de leche blanco

Corazón de Pistacho Cranch

Cobertura de chocolate semiamargo

“Un alfajor exótico, bien cremoso e irresistible que llegó para romperla”, agregan desde la marca.

Nuevo alfajor de pistacho. Foto: Instagram/jetaimealfajores

Furor por el nuevo alfajor de Rasta: cuánto sale el Trico Maicena y dónde conseguirlo

Rasta es una de las principales marcas de alfajores del país e incluso desde 2025 es el más vendido en Argentina. Por esto mismo, lanzaron otros productos que ya se destacan en los kioscos y supermercados.

Se trata del Rasta TRICO Maicena, una variante de la familia TRICO que salió unos meses atrás. Esta innovación ofrece nuevos sabores, ideales para aquellos que disfrutan de la marca que más alfajores vende en el país.

El eslogan elegido fue el de “Maicena y Alegría”, en una mezcla que ofrece un sabor casero con la potencia del relleno y la masa que caracteriza a la marca, con dos pisos de dulce de leche.

Alfajor Trico Maicena, el nuevo lanzamiento de Rasta. Foto: Instagram

Cuánto vale el nuevo alfajor Rasta y dónde conseguirlo

El alfajor TRICO Maicena todavía no está disponible en la tienda online de Rasta, aunque ya es distribuido en distintos puntos del país. Por esto mismo, se puede conseguir en supermercados, kioscos y otros puntos de venta de la marca.

Su precio de venta al público está entre $1.700 y $2.000 aproximadamente en kioscos. En plataformas online como Mercado Libre, se puede conseguir el pack de 5 unidades por $12.600, mientras que la caja de 14 queda a $27.500.

Cabe recordar que el TRICO original destacaba por su mezcla de colores y sabores. En una combinación de dulce de leche y maicena, sus tapas tenían los colores rojo, amarillo y verde.