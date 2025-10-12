Ni dulce de leche ni fruta: el curioso relleno del ganador de la Fiesta Nacional del Alfajor

La Falda fue sede de la 27ª Fiesta Nacional del Alfajor, donde más de 90 expositores y 470 variedades compitieron por el primer puesto.

El mejor alfajor de la Argentina. Foto: Instagram @yafuealfajores

La Falda, en la provincia de Córdoba, ha sido el escenario donde la creatividad se dio vuelo y el sabor fue el factor en común que se reunieron durante la 27° edición de la Fiesta Nacional del Alfajor, donde más de 90 expositores y 470 variedades de alfajores compitieron por ser el mejor de todos.

Y en este evento se destacó uno de ellos: el alfajor de chirimoya alegre de la marca mendocina Tub Vicio, que ganó el lugar de Alfajor de Oro.

El Alfajor de Oro que combina una fruta poco común y una presentación gourmet

Este especial alfajor fusiona una fruta muy poco común junto con una presentación especial de tipo gourmet, lo que hizo que conquiste al jurado. Por tanto, Tub Vicio fue reconocida con el premio al Mejor Stand, además de al Alfajor Más Innovador, lo que confirma el liderazgo en cuanto a creatividad dentro del rubro.

Este evento se consolida año tras año como el evento más importante del país para los fanáticos del alfajor y en esta oportunidad atrajo a miles de visitantes. La ceremonia de premiación fue uno de los eventos más esperados, a fin de destacar la innovación y la calidad de los productos.

El alfajor de la marca Tub Vicio de chirimoya alegre. Foto: NA.

La provincia de Mendoza fue la gran protagonista de la noche: además del Oro para Tub Vicio, la marca Entre Dos ganó en dos categorías clave: Mejor Alfajor Libre de Gluten y Mejor Alfajor de Chocolate Blanco.

Otros ganadores incluyeron a Colores Serranos (Córdoba), Janiz (Buenos Aires) y Alfa Cheese (Ciudad de Buenos Aires), lo que evidencia la diversidad y el talento alfajorero en distintas regiones del país.