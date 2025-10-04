La marca que creó el mejor alfajor de chocolate de la Argentina anunció que cierra todos sus locales

La empresa marplatense informó que no venderá más en sucursales ni tienda online hasta nuevo aviso. El motivo detrás de la drástica decisión.

Alfajores marplatenses "Los T'Puales". Foto: Instagram /alfajoreslostpuales.

La reconocida marca de alfajores Los T’ Puales anunció el cierre temporal de todos sus locales y la suspensión de su producción. La noticia llega pocos años después de que la empresa se consagrara en el Campeonato Mundial del Alfajor 2023, al obtener el premio al Mejor Alfajor de Chocolate Negro.

En sus redes sociales, la firma explicó: “A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido. Siempre que haya novedades lo vamos a comunicar”.

El comunicado también detalló el estado de sus sucursales en Mar del Plata: las tiendas ubicadas en Avellaneda entre Olavarría y Güemes ya están cerradas, mientras que la fábrica en Av. Libertad seguirá operando algunos días más para vender el remanente de stock.

“Cerramos la venta minorista y mayorista en sucursales y tienda online. Por el momento no venderemos en puntos físicos. Solo el stock que haya quedado en algún comercio”, agregaron desde la cuenta oficial de Instagram de la marca (@alfajorestpuales).

El alfajor que llevó a Los T’ Puales a la victoria en 2023 se caracterizó por su relleno de dulce de leche y cobertura de chocolate negro, combinando tradición marplatense y calidad. Según el jurado del certamen, su sabor equilibrado y la elección de los mejores ingredientes hicieron que se destacara frente a otros competidores de todo el país.

El Campeonato Mundial del Alfajor está destinado a premiar a las empresas que trabajan para ofrecer alfajores de máxima calidad, elaborados con recetas transmitidas de generación en generación. Además, busca visibilizar a toda la cadena agro-productiva involucrada en la industria alfajorera, reconociendo el esfuerzo de productores, fabricantes y emprendedores.

Ante las consultas de los seguidores de la marca, la empresa aclaró que el cierre no se debe a un problema económico o político. Por el contrario, explicaron: “Son temas personales por lo que necesitamos frenar, tomar una pausa para poder tener otra perspectiva".

“Como muchos saben, los T ‘Puales es un proyecto familiar que arrancó de abajo con mucho trabajo y amor, obvio que está en nuestras intenciones volver más adelante, pero no es algo que hoy podamos confirmar”, concluyeron.

A pesar del cierre, su alfajor de chocolate negro continúa siendo recordado como uno de los mejores productos del país, y los fanáticos esperan que la marca pueda reabrir sus puertas en el futuro.