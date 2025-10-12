Pronóstico del clima para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Clima Córdoba

Detalles del clima de la mañana en Córdoba

En la mañana, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.3°C. Las condiciones son favorables para que la humedad alcance un máximo del 54%. Los vientos serán moderadamente fuertes, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, predominando del sector norte, no se espera precipitaciones para esta franja horaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, el clima continuará con cielos parcialmente nublados y temperaturas más cálidas, rozando un máximo de 21.9°C. El viento mantendrá un régimen similar con rachas máximas de 23 km/h. Aunque el clima parecerá estable, se recomienda siempre estar preparado para cambios imprevistos. Este domingo será ideal para disfrutar al aire libre bajo un clima favorable, sin riesgo de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, se espera que el sol salga a las 08:12 y se ponga a las 18:21. Estas horas de luz solar permiten aprovechar cómodamente las actividades al aire libre. Si eres amante de la astronomía, esta será una noche excelente para observar el cielo con claridad.