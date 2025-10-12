Pronóstico del tiempo para Chaco hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Estado del tiempo
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 12 de octubre de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo para la mañana en Chaco

En la mañana de este domingo 12 de octubre de 2025, el clima en Chaco se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de 8.6°C. No se esperan precipitaciones durante esta parte del día, con una humedad del 42%. El viento soplará con una velocidad máxima de 9 km/h, proporcionando un ambiente fresco y tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chaco

Para la tarde, el clima continuará con condiciones similares, alcanzando una temperatura máxima de 19.3°C. A pesar de la presencia de nubes, no se prevén lluvias. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente hasta los 12 km/h. Hacia la noche, las temperaturas volverán a descender, y el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Es recomendable disfrutar del aire libre, pero llevar un abrigo ligero para la noche.

También podría interesarte

Desde Corrientes, Milei dijo que Argentina puede parecerse a Estados Unidos en menos de 30 años

Desde Corrientes, Milei dijo que Argentina puede parecerse a Estados Unidos en menos de 30 años

“Les pido que no aflojen”: Milei reforzó la campaña en Corrientes con Virginia Gallardo

“Les pido que no aflojen”: Milei reforzó la campaña en Corrientes con Virginia Gallardo

Observaciones astronómicas para hoy en Chaco

Hoy, el sol saldrá a las 06:08 y se pondrá a las 18:08, ofreciendo un día con abundante luz natural. Para los entusiastas de la astronomía, estas son las mejores horas para observar los cambios de luminosidad durante el atardecer.