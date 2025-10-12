Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

domingo, 12 de octubre de 2025, 06:00

Pronóstico del tiempo para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, se prevé un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8.6°C y los 16°C, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, creando una sensación algo más fría. La humedad durante la jornada rondará el 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y la noche, el clima se mantendrá similar: parcialmente nuboso con temperaturas estables. No se esperan lluvias, por lo que será una jornada tranquila. El viento será un poco más intenso por la tarde, alcanzando los 35 km/h, pero disminuirá nuevamente hacia la noche.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50 este domingo 12 de octubre de 2025.