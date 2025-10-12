Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Pronóstico del tiempo para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, se prevé un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 8.6°C y los 16°C, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, creando una sensación algo más fría. La humedad durante la jornada rondará el 78%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y la noche, el clima se mantendrá similar: parcialmente nuboso con temperaturas estables. No se esperan lluvias, por lo que será una jornada tranquila. El viento será un poco más intenso por la tarde, alcanzando los 35 km/h, pero disminuirá nuevamente hacia la noche.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50 este domingo 12 de octubre de 2025.