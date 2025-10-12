Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Clima y tiempo

Para este domingo 12 de octubre de 2025, el clima en La Pampa estará caracterizado por un día con cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, las temperaturas mínimas descenderán hasta los 7.1°C, brindando un ambiente fresco al iniciar el día. Sin precipitaciones esperadas y con una probabilidad de lluvia nula, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre durante este periodo matutino. La humedad alcanzará un valor máximo del 79%, manteniendo el aire ligeramente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando una máxima de 18.4°C, mientras que el cielo mantendrá su aspecto parcialmente nublado. Los vientos se desplazarán a una velocidad máxima de 14 km/h, sin ser especialmente intensos, pero ofreciendo una agradable brisa fresca que suaviza el clima general. Ya caída la noche, no se esperan lluvias, lo que asegura una velada tranquila, ideal para disfrutar de actividades nocturnas sin preocuparse por condiciones meteorológicas adversas.