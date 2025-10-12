Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

Clima de Salta

Esta mañana en Salta, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, y la sensación general será de frescor. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, con un total de 0 mm esperados, la humedad se mantendrá cercana al 91%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.2°C, siendo ideal para actividades al aire libre. A pesar de la disminución de la nubosidad, el viento soplará a una velocidad de hasta 8 km/h, por lo que se recomienda estar preparado para esa brisa constante.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de octubre de 2025: la salida del sol está programada para las 08:03 AM, mientras que la puesta se espera a las 18:40 PM, permitiendo disfrutar de largos periodos de luz diurna.

Tendremos un ciclo lunar que finaliza con el ocaso lunar a las 07:28 AM.