Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025
Esta mañana en Salta, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, y la sensación general será de frescor. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, con un total de 0 mm esperados, la humedad se mantendrá cercana al 91%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más húmeda.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Por la tarde las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.2°C, siendo ideal para actividades al aire libre. A pesar de la disminución de la nubosidad, el viento soplará a una velocidad de hasta 8 km/h, por lo que se recomienda estar preparado para esa brisa constante.
Observaciones astronómicas
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de octubre de 2025: la salida del sol está programada para las 08:03 AM, mientras que la puesta se espera a las 18:40 PM, permitiendo disfrutar de largos periodos de luz diurna.
Tendremos un ciclo lunar que finaliza con el ocaso lunar a las 07:28 AM.