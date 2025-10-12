Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de octubre de 2025

domingo, 12 de octubre de 2025

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

Esta mañana en Santa Fe, el clima estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 7.9°C. Durante las primeras horas del día, se experimentará una brisa moderada con vientos que alcanzan hasta los 21 km/h. Habrá un 85% de humedad en el ambiente, lo que promete una sensación algo húmeda y fresca en toda la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las temperaturas máximas subirán hasta los 18.5°C con cielo parcialmente nuboso. Se prevé que los vientos mantendrán su media velocidad alrededor de 11 km/h. Al llegar la noche, el clima permanecerá tranquilo y fresco, sin precipitaciones previstas para estas horas.