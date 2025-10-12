Une el Monumental con La Bombonera: la línea de colectivo más futbolera del país que pasa por seis estadios

Es una opción ideal para quienes quieren recorrer el costado más futbolero de la ciudad y también para los turistas que buscan conocer de cerca los estadios más icónicos del país.

Bombonera. Foto: Instagram @la_bomboneraoficial

En Buenos Aires, hay una línea de colectivo que todo amante del fútbol debería conocer. Su recorrido atraviesa seis estadios de equipos históricos, uniendo barrios, pasiones y colores en un trayecto que parece hecho especialmente para los hinchas.

Se trata de la Línea 33, que conecta nada menos que La Bombonera con el Monumental, uniendo así a las hinchadas de Boca y River. Pero eso no es todo: en su recorrido también pasa por otros estadios emblemáticos del conurbano bonaerense, lo que la convierte en la línea más futbolera del país.

La Línea 33 pasa por seis estadios de fútbol. Foto: Wikipedia.

Además, este servicio forma parte de la Guía de Transportes a Aeroparque, ya que une el aeropuerto con el centro de la ciudad a través del Metrobús del Bajo, facilitando el acceso tanto a turistas como a residentes.

La Línea 33 cuenta con varios ramales que conectan distintos puntos del Gran Buenos Aires con la Ciudad. Entre sus tramos más destacados, une Dock Sud, Avellaneda, Barracas, Puerto Madero, Retiro y Aeroparque, extendiéndose incluso hasta Ciudad Universitaria.

A lo largo de este trayecto, pasa por estadios como los de Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, Lanús y Arsenal, trazando un recorrido que resume la pasión futbolera argentina.

Estadio Más Monumental, de River Plate. Foto: X @RiverPlate

Recorrido de la Línea 33

La Línea 33 tiene varios ramales, pero en general conecta el sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, pasando por zonas clave como Avellaneda, Barracas, Puerto Madero, Retiro, Aeroparque y Ciudad Universitaria.

Su recorrido principal une dos grandes extremos:

Desde: Dock Sud (Partido de Avellaneda, muy cerca del estadio de Arsenal y de Independiente).

Hasta: Ciudad Universitaria (en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, pasando por el Aeroparque Jorge Newbery y muy cerca del Monumental).

En el camino atraviesa barrios donde se encuentran los estadios de Lanús, Racing, Independiente, Arsenal, Boca Juniors y River Plate, lo que la convierte en la línea más futbolera del país.

De esta forma, la línea 33 se consolida como un verdadero emblema del fútbol argentino. Es una opción ideal para quienes quieren recorrer el costado más futbolero de la ciudad y también para los turistas que buscan conocer de cerca los estadios más icónicos del país.