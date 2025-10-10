Transporte público: dos importantes líneas de colectivos de Buenos Aires cambian su recorrido

Dos líneas que pertenecen a la misma empresa realizarán un nuevo camino desde la próxima semana. Enterate cuáles son, en la nota.

Colectivos. Foto: NA.

Se vienen cambios en el transporte público de la zona norte del Conurbano bonaerense. Dos reconocidas líneas de colectivos modificarán sus recorridos en las próximas horas, por lo que pueden darse algunas complicaciones para los usuarios.

Según lo informado por el sitio QUEPASA, la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) modificará el camino de sus colectivos, que recorren distintos puntos de zona norte.

Colectivos de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM). Foto: X CiudadDeBondis

Las líneas en cuestión son la 707, en su cartel rojo, verde y azul, y la 333, cartel blanco. Más allá de que falta confirmación oficial, desde la empresa ya se les informó a los choferes acerca de los nuevos recorridos, que entrarán en vigencia el próximo lunes 13 de octubre.

La información detalla también que el motivo detrás de los cambios tiene que ver con que algunos recorridos eran deficitarios y, en el marco del nuevo esquema de subsidios, no podían sustentarse.

Colectivo de la línea 333. Foto: Instagram bondis.yan

Según QUEPASA, los nuevos recorridos de los ramales verde, rojo y azul realizan gran parte de los otros ramales de la línea 707 de colectivos. Con respecto a la línea 333, se extiende el recorrido del cartel blanco.

De todos modos, se aclaró que las líneas 407, 707 (x700), 707 ramal naranja y el 333 ramal amarillo siguen con sus caminos habituales sobre la zona norte del Conurbano.

Colectivo. Foto Unsplash

Cabe recordar que la línea 333 y la 707 recorre gran parte de los partidos bonaerenses de San Isidro, Vicente López y San Fernando.

Se despide un colectivo clave de la Ciudad de Buenos Aires

Una importante línea de colectivos se acerca a su final en la Ciudad de Buenos Aires. En el marco del debate de un foro de participación ciudadana convocado por el GCBA, se definirá el futuro de la línea 23, que puede pasar a formar parte de la 115, como un nuevo ramal.

Cabe recordar que se utilizó este mecanismo en otras oportunidades, como ocurrió con las líneas 6 y 50, además de la creación del ramal a la Villa 21-24 de la línea 118. También se hizo lo mismo con la línea 102, junto con los ramales de las líneas 61 y 62 con destino al Barrio Rodrigo Bueno.

Colectivo línea 23. Foto: X CiudadDeBondis

La línea 23 une a Retiro con Villa Soldati, pasando por otros barrios porteños como San Nicolás, Monserrat, San Cristóbal, Parque Patricios y Parque Chacabuco.

Lo cierto es que el colectivo 115 tiene un recorrido similar, por lo que no habría que realizar grandes cambios en su camino. También comienza en la zona de Retiro y va hasta los alrededores de Villa Lugano.

De todos modos, todavía resta conocer la resolución de las autoridades sobre el posible cambio.