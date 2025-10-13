Se vienen días de calor en la Ciudad: cómo estará el clima en Buenos Aires el resto de la semana, según el pronóstico
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó su informe del clima para los próximos días, con un marcado ascenso de las temperaturas.
Después de un par de días con clima inestable la semana en Ciudad de Buenos Aires y alrededores volvió a registrar temperaturas agradables, acordes con la primavera.
En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la semana continuará con el ascenso de las marcas térmicas, que llegarán a los 27 grados de máxima.
El clima en CABA para esta semana
- Martes 14 de octubre: se espera una mínima de 16 °C y una máxima de 24 °C. El cielo estará ligeramente nublado durante la madrugada y la mañana, para pasar a algo nublado durante la tarde y la noche.
- Miércoles 15 de octubre: con un cielo entre parcialmente y mayormente nublado durante todo el día, el SMN indicó que la jornada contará con 16 grados de mínima y 26 de máxima.
- Jueves 16 de octubre: el día más caluroso de la semana. La mínima será de 17 °C y la máxima de 27 °. En cuanto el cielo, pasará de mayormente a parcialmente nublado.
- Viernes 17 de octubre: con temperaturas de entre 16 y 23 grados, se espera un día con el cielo mayormente nublado.