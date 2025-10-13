Se vienen días de calor en la Ciudad: cómo estará el clima en Buenos Aires el resto de la semana, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó su informe del clima para los próximos días, con un marcado ascenso de las temperaturas.

Vuelve el calor a la Ciudad. Foto: NA

Después de un par de días con clima inestable la semana en Ciudad de Buenos Aires y alrededores volvió a registrar temperaturas agradables, acordes con la primavera.

En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la semana continuará con el ascenso de las marcas térmicas, que llegarán a los 27 grados de máxima.

Clima primaveral, calor, verano. Foto: NA

El clima en CABA para esta semana