Cómo hacer un limpiador casero con cáscaras de naranja y agua en simples pasos

Con este preparado biodegradable y sin químicos se puede conseguir un producto clave para mantener la higiene hogareña.

Naranja. Foto: Unsplash

Con solo cáscaras de naranja y un poco de agua se puede lograr un limpiador casero, ecológico y desengrasante clave para la limpieza del hogar.

La combinación de estos dos ingredientes sirve para elaborar un compuesto biodegradable y sin ninguna clase de químicos.

Combinados, dan origen a un potente detergente natural y además su preparación es muy sencilla y se realiza a partir de una receta fácil de seguir.

Cómo hacer un detergente natural con agua y cáscaras de naranja

Inicialmente se debe contar con un bidón o frasco y llenarlo con agua hasta un cuarto de su capacidad total y añadirle algunas cáscaras de naranjas.

Posteriormente, revolver un poco la botella y dejarla destapada para que empiece el proceso de fermentación, lo que hará que se formen enzimas naturales que descompondrán la grasa.

Naranjas, exportación, Unión Europea

Este tipo de preparados caseros permite experimentar con otros cítricos, como limón o pomelo, para variar la fragancia y potenciar el poder desengrasante.

Una vez listo, puede utilizarse para lavar los platos, desengrasar diferentes sectores de la cocina, como las hornallas, mesadas y utensilios. También es ideal para limpiar los azulejos del baño y el inodoro o en cualquier sector de la casa que limpies.